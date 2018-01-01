Движение грузовиков в Москве ограничили на время новогодних праздников

Оформление и выдача разовых пропусков для грузовых автомобилей в Москве приостановлены до конца новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что автомобилям грузоподъемностью свыше 1 т запрещено в дневное время перемещаться в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и по нему.

Также грузовым авто с максимальной массой, превышающей 12 т, запрещены въезд и движение в дневное время по территории Москвы, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД), и по МКАД.

Как передает агентство городских новостей «Москва», за нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей. Ограничения действуют с 06:00 до 22:00.

Как сообщал портал iz.ru, ряд центральных улиц Москвы закрыли для автомобилей на пять дней, начиная с 30 декабря.

Пешеходными на время праздников стали, в том числе Тверская улица между Манежной и Триумфальной площадями и Моховая улица от Воздвиженки до Большой Никитской.