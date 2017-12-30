Центральные улицы Москвы закрыли для автомобилей на время празднования Нового года

Центральные улицы Москвы закрыли для автомобилей на пять дней в связи с празднованием Нового года.

Информацию об этом распространили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в субботу, 30 декабря.

Пешеходными стали Тверская улица между Манежной и Триумфальной площадями, Моховая от Воздвиженки до Большой Никитской, Охотный ряд, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Неглинной улицы, Ильинка, Варварка, Москворецкая улица, Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, Петровские линии, Рахмановский переулок, Неглинная улица, Крапивенский переулок, улица Петровка от Театрального проезда до Дмитровского переулка, сообщает «Интерфакс».

26 декабря стало известно, что столичное метро и МЦК будут работать всю ночь с 31 декабря текущего года на 1 января 2018 года.

Также в новогоднюю ночь будут осуществляться все ночные и наиболее востребованные маршруты: 59 маршрутов наземного транспорта проработают всю ночь, еще 98 продлят график работы до 03:30.