В Новой Зеландии нашли новый способ обойти запрет на распитие алкоголя

Жители новозеландского города Коромандел построили остров из песка, чтобы обойти запрет на употребление алкогольных напитков в общественных местах в новогоднюю ночь.

Они создали искусственный остров в устье реки Тайруа во время отлива и установили на нем скамьи и стол. После прилива, компания из нескольких человек отправилась на остров отмечать Новый год.

Они заявили, что запрет на распитие алкоголя в общественных местах на них не распространяется, так как они находятся «в международных водах». По словам очевидцев, компания не покидала остров до наступления полуночи.

New Year's revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban https://t.co/u9yWIh4h9K pic.twitter.com/VdQnfoMBRb