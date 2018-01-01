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В Новой Зеландии нашли новый способ обойти запрет на распитие алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Жители новозеландского города Коромандел построили остров из песка, чтобы обойти запрет на употребление алкогольных напитков в общественных местах в новогоднюю ночь. 

Они создали искусственный остров в устье реки Тайруа во время отлива и установили на нем скамьи и стол. После прилива, компания из нескольких человек отправилась на остров отмечать Новый год.

Они заявили, что запрет на распитие алкоголя в общественных местах на них не распространяется, так как они находятся «в международных водах». По словам очевидцев, компания не покидала остров до наступления полуночи.

Главный инспектор полиции восточной части региона, в котором расположен Коромандел, Джон Келли заявил, что правоохранители не знали о действиях компании жителей города.

Он отметил «креативность» их подхода и указал, что возможно присоединился бы к празднованию на искусственном острове, передает портал Stuff.co.nz.

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