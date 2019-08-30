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МИД России выразил надежду на адекватность депутатов рады нового созыва

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва рассчитывает, что новый созыв Верховной рады Украины окажется более ответственным и адекватным. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном в пятницу, 30 августа.

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«В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным в отличие от представителей прежнего режима», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе добавили, что оценивать новое украинское руководство «предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности».

Верховная рада девятого созыва начала работу 29 августа. На первом заседании депутаты принесли присягу и провели ряд голосований. В частности, были назначены спикер и вице-спикер парламента, вступил в должность новый глава правительства, был сформирован кабинет министров. Партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» создала в раде однопартийную коалицию.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 августа. Партия «Слуга народа» набрала на них 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

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