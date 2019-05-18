Зеленский предложил ввести «прямую демократию» на Украине
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выступает за введение системы народовластия или «прямой демократии». Об этом рассказал советник нового украинского лидера Руслан Стефанчук.
По его словам, данная система будет включать в себя справедливые и качественные референдумы, обязательное рассмотрение инициатив населения и «народное вето» на принимаемые властями решения.
«Система народовластия, которую предлагаем мы, это система, которая во всем мире называется «прямая демократия». Мы изучали опыт Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть», — сказал Стефанчук в эфире телеканала «112 Украина».
Он отметил, что большое внимание команда Зеленского намерена уделить референдумам, так как когда-то Украина тоже была образована в результате народного голосования.
Кроме того, власти намерены рассматривать петиции и инициативы народа и расширить возможности украинцев.
«Когда у человека, народа, нации есть возможность не только отозвать народного депутата, осуществить процедуру импичмента президента, но и наложить вето на принимаемые решения, то есть система «народного вето», — добавил Стефанчук.
Владимир Зеленский вступает в должность 20 мая.
Ранее Стефанчук заявил, что новый глава государства хочет начать переговоры с РФ по Донбассу.