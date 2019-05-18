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Зеленский предложил ввести «прямую демократию» на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский выступает за введение системы народовластия или «прямой демократии». Об этом рассказал советник нового украинского лидера Руслан Стефанчук.

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По его словам, данная система будет включать в себя справедливые и качественные референдумы, обязательное рассмотрение инициатив населения и «народное вето» на принимаемые властями решения.

«Система народовластия, которую предлагаем мы, это система, которая во всем мире называется «прямая демократия». Мы изучали опыт Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть», — сказал Стефанчук в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что большое внимание команда Зеленского намерена уделить референдумам, так как когда-то Украина тоже была образована в результате народного голосования.

Кроме того, власти намерены рассматривать петиции и инициативы народа и расширить возможности украинцев.

«Когда у человека, народа, нации есть возможность не только отозвать народного депутата, осуществить процедуру импичмента президента, но и наложить вето на принимаемые решения, то есть система «народного вето», — добавил Стефанчук.

Владимир Зеленский вступает в должность 20 мая.

Ранее Стефанчук заявил, что новый глава государства хочет начать переговоры с РФ по Донбассу.

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