Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт рассказал о планах США в отношении Зеленского

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш рассказал об отношении Вашингтона к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, власти США заинтересованы в том, чтобы новый глава государства имел как можно меньше власти.

Операция «инаугурация»: когда Зеленский сменит Порошенко
Разгонит ли избранный президент Украины Верховную раду

«Речь идет о том, чтобы не дать возможности Зеленскому править. Ситуация предсказуемая», — сказал Коктыш в интервью РЕН ТВ.

Он отметил, что всё происходящее вокруг Зеленского сейчас очень похоже на ситуацию, в которой после избрания оказался президент США Дональд Трамп. По словам Коктыша, Украина сейчас очень важна для США не как страна, а как источник показаний в отношении демократов.

16 мая Верховная рада Украины назначила дату инаугурации Зеленского. Избранный президент Украины официально вступит в должность 20 мая. Такое решение поддержали 315 парламентариев, то есть конституционное большинство. Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая.

Верховная рада долго не назначала дату церемонии и отвергла все предложения Зеленского. Кроме того, был уволен глава конституционного суда, который по закону проводит инаугурацию.

СМИ и некоторые украинские политики выразили уверенность, что действующий президент Украины Петр Порошенко просто цепляется за власть и пытается максимально отсрочить момент передачи полномочий.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины 21 апреля. Со значительным отрывом он обогнал действующего президента страны Петра Порошенко. Полномочия Порошенко заканчиваются в мае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
У Зеленского и Верховной рады возникли первые разногласия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017