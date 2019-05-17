Эксперт рассказал о планах США в отношении Зеленского

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш рассказал об отношении Вашингтона к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, власти США заинтересованы в том, чтобы новый глава государства имел как можно меньше власти.

«Речь идет о том, чтобы не дать возможности Зеленскому править. Ситуация предсказуемая», — сказал Коктыш в интервью РЕН ТВ.

Он отметил, что всё происходящее вокруг Зеленского сейчас очень похоже на ситуацию, в которой после избрания оказался президент США Дональд Трамп. По словам Коктыша, Украина сейчас очень важна для США не как страна, а как источник показаний в отношении демократов.

16 мая Верховная рада Украины назначила дату инаугурации Зеленского. Избранный президент Украины официально вступит в должность 20 мая. Такое решение поддержали 315 парламентариев, то есть конституционное большинство. Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая.

Верховная рада долго не назначала дату церемонии и отвергла все предложения Зеленского. Кроме того, был уволен глава конституционного суда, который по закону проводит инаугурацию.

СМИ и некоторые украинские политики выразили уверенность, что действующий президент Украины Петр Порошенко просто цепляется за власть и пытается максимально отсрочить момент передачи полномочий.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины 21 апреля. Со значительным отрывом он обогнал действующего президента страны Петра Порошенко. Полномочия Порошенко заканчиваются в мае.