Зеленский рассказал о желании провести инаугурацию перед народом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что предпочел бы приносить присягу во время инаугурации перед украинцами, а не депутатами Верховной рады.

«Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной рады, перед депутатами», - написал он 17 мая в Facebook.

При этом всех желающих посмотреть на церемонию его вступления в должность, Зеленский позвал в Мариинский парк в Киеве, где на больших экранах будет вестись трансляция.

«Буду чувствовать, что вы рядом», - добавил новый украинский лидер.

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

Ранее стало известно, что на церемонию прибудут главы пяти государств. Визиты подтвердили президенты Литвы, Латвии, Грузии, Эстонии и Венгрии. США представит министр энергетики Рик Перри.