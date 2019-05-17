Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.

Она уточнила, что свои визиты подтвердили президенты Литвы, Латвии, Грузии, Эстонии и Венгрии.

Также посетить инаугурацию собираются вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, представители правительств и парламентов стран — членов ЕС и G7 и стран — партнеров Киева. Также в ведомстве рассчитывают, что церемонию посетят несколько десятков послов.

Как подчеркнула Зеленко, Россию на инаугурацию не пригласили.

«Мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями», — сказала она, ее слова приводит «РИА Новости».

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая в 10:00 утра. Его советник Дмитрий Разумков рассказал, что церемония пройдет традиционно и без банкета.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае.