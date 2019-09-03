В Крыму оценили потери Украины от блокады полуострова

Замглавы крымского парламента Владимир Бобков согласился со словами бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, заявившего, что блокада полуострова стала ошибкой Киева и привела к существенным экономическим потерям.

Депутат обратил внимание на то, что подобные заявления делают бывшие украинские чиновники не у власти, при этом в то время, когда они еще занимают свои посты, они способны принимать адекватные решения и следуют политической конъюнктуре.

«Когда же они выходят в отставку, как будто бы открываются глаза и начинают звучать трезвые заявления, а это заявление действительно трезвое», — сказал Бобков, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 3 сентября.

Как отметил парламентарий, еще со времен СССР Крым был связан экономическим нитями с Украиной, которые Киев в одночасье прервал.

Ранее в сентябре Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что ежегодно украинская экономика теряет около $1 млрд из-за блокады Крыма, а Россия открыла для себя новые возможности.

В 2014 году, после того как Крым вошел в состав РФ путем референдума, Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, покрывавшего до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Проблему российские власти решили бурением новых артезианских скважин.