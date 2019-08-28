Молчание с золотом: кому достанутся сокровища крымских скифов

В понедельник, 26 августа, стало известно, что до оглашения решения по «скифскому золоту», которое задержалось в гостях у голландских музейщиков, остались считаные месяцы. По крайней мере на это надеются . По словам постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, еще одно заседание апелляционного суда состоится до конца этого года, а окончательное решение может быть вынесено в конце 2019 – начале 2020 года . Удивительный спор, который не может разрешиться уже пять лет. О том, какие козыри на руках сторон и почему голландская Фемида до сих пор не может поставить точку в непростом разбирательстве — читайте в материале «Известий».

С Амстела выдачи нет

Набережная Ауде-Тюрфмаркт, 127. По этому адресу в Амстердаме уже пять лет хранится коллекция «скифского золота». Если бы крымские музейщики знали, чем закончится выставка «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона, то трижды подумали бы, отправлять экспонаты на гастроли или нет.

Шел февраль 2014-го. Успешно погостив в немецком Бонне, более 2 тыс. экспонатов из коллекций Музея исторических драгоценностей Украины, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, керченского Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника, Центрального музея Тавриды, историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» прибыли в Амстердам .

Впрочем, название «скифское золото» по большей части условное. Золота не так много, а сами вещи относятся к разным эпохам, но от этого не становятся менее уникальными. Перстни, кольца, серьги, ожерелья, фигурки из серебра, мечи, монеты, керамика, украшения конской узды, сосуды-водолеи в виде баранов, пряжки, застежки, шатровое навершие в виде грифона, надгробия, только что отреставрированные китайские шкатулки, сарматский расписной складной нож — это далеко не полный список сокровищ , найденных при раскопках Усть-Альминского некрополя, Неаполя Скифского, на территории Херсонесского городища, могильника Нейзац и других.

Золото_3 Золотой скифский шлем, IV век до н.э.

Фото: TASS/AP/Peter Dejong

По оценкам министра культуры Крыма Арины Новосельской, страховая стоимость экспонатов потянет на €2 млн . И это по очень грубым подсчетам, поскольку есть среди артефактов и совсем уникальные. Так, возможно, двустороннее скульптурное изображение «Змееногая богиня» (найдена во время раскопок столицы Боспорского царства Пантикапея, территория Керчи), которое существует в мире в единственном экземпляре, превысит оценочную стоимость всей коллекции в сотни раз.

В мае 2014-го, когда Крым уже вошел в состав России, а «скифское золото» нужно было возвращать обратно, голландские власти растерялись: кому отдавать? Договаривались и с министерством культуры Украины, и с музеями Крыма, которые теперь на территории России … Украина потребовала вернуть все экспонаты в Киев. Крымские музеи возмутились — с чего вдруг? У каждого из них есть личный договор с музеем Алларда Пирсона о передаче экспонатов на выставку.

Амстердамский музей взял паузу и продлил выставку до августа — не помогло. По окончании выставки почти два десятка экспонатов украинского музея вернулись в родные стены, а за справедливым решением по остальным предметам стороны отправились в суд .

Золото_2 Металлическое ожерелье, II в. н.э.

Фото: TASS/AP/Peter Dejong

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил вернуть артефакты «украинскому государству в соответствии с голландским законом о (культурном) наследии» — брали при украинских властях, им и отдавать. Четыре крымских музея подали апелляцию. В июле 2019 года суд согласился, что закон о культурном наследии в данном случае не работает, и запросил дополнительную информацию .

«Согласно Апелляционному суду, сейчас вопрос состоит в том, кто обладает наиболее вескими правами: крымские музеи, заявляющие о праве оперативного управления в соответствии с украинским законодательством, или украинское государство, заявляющее о праве собственности на крымские экспонаты» , — уточнялось в заявлении Апелляционного суда Амстердама.

Как говорится, лед тронулся, господа присяжные заседатели. «Пробита брешь», «это маленькая победа» — говорила тогда журналистам генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Выиграли битву, но не войну.

Тянут-потянут, вытянуть не могут

По мнению руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александра Молохова, голландскому суду сейчас не позавидуешь — он будто между двух огней, потому и затягивает процесс .

« С одной стороны, если коллекция вернется туда, куда, по нашему мнению, она должна вернуться, украинская сторона будет недовольна этим решением. Будут говорить о том, что Нидерланды противопоставили себя мировому сообществу, что они не учитывают тот факт, что произошла «аннексия», и тому подобное. И отношения Голландии с Украиной будут безнадежно испорчены. Хотя, наверное, для Голландии отношения с Украиной не первостепенный фактор , но тем не менее это в том числе серьезный внутриполитический фактор для голландской жизни, — говорит в беседе с «Известиями» эксперт. — С другой стороны, портить отношения с Россией тоже никому не хочется. Были очень жесткие заявления нашего министра культуры вообще по поводу какого-то культурного взаимодействия с Нидерландами, если решение будет отрицательным для крымских музеев. В этом споре, к сожалению, очень мало права и очень много политики. Поэтому они и тянут: либо шах умрет, либо ишак сдохнет ».

Золото_7 Золотое кольцо Фото: allardpiersonmuseum.nl

Профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин считает оправданной неторопливость голландского суда — есть время вынести взвешенное решение.

« Правосудие должно быть справедливым, и это не обязательно значит быть скорым. У нас всё решается за 15 минут, а тут судьи усомнились — и правильно усомнились — в решении первой инстанции. В Голландии нет жестких сроков, в которые судьи обязаны уложиться. В приоритете найти справедливое решение, применить не только закон, но и право как таковое , — объясняет «Известиям» эксперт.

Вернуть на место

Дело беспрецедентное — это понимают все. Невозможно открыть некий свод законов и найти верное решение . Украинская сторона ссылалась в том числе на Конвенцию ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на культурные ценности», но даже она уже не играет им на руку.

« Ни в одной международной конвенции, защищающей культурные ценности, не идет речь о каких-то отдельных территориях, это межгосударственные документы и межгосударственные отношения», — поясняет Дмитрий Лабин. Даже Верховный суд Голландии не может рассматривать дело о «скифском золоте» в контексте принадлежности Крыма или Севастополя к Российской Федерации. Это не уровень компетенции суда какого-либо государства, а вопрос факта . А вот интересы коренного населения, которому принадлежат ценности, соблюсти обязаны.

Фото: TASS/AP/Peter Dejong Кухонная утварь, найденная в могиле скифской женщины, I в. н.э.

«Государства, заключая эту конвенцию десятки лет назад, намеревались своим суверенитетом защитить именно культурное наследие конкретных общин и народов, — отмечает эксперт. — Культурные ценности тесно связаны юридически — и защищены международным правом — с конкретным народом и конкретной местностью, где они были найдены, и должны быть возвращены именно по этому основанию безотносительно каких-то политических перипетий. Привезти «скифское золото» в Москву или отправить во Владивосток — это тоже будет нарушение конвенции».

По словам Александра Мохова, Украина серьезно ошиблась еще в 2014 году, когда не потрудилась расторгнуть отношения с крымскими музеями.

«Поэтому сегодня это «длящиеся правоотношения», в рамках которых существует обязанность вернуть ценности туда, откуда они уехали», — говорит юрист .

Золото_6 Золотой скифский меч Фото: Фото: allardpiersonmuseum.nl

Сейчас перед сторонами стоит вопрос: по какому праву крымские музеи управляли коллекцией в тот период, когда Крым был в составе Украины, и что оно давало? Защитники крымской стороны настаивают на том, что в то время для музеев действовало право оперативного управления. В некоторых случаях для защиты этого права субъект может пойти против собственника. Возможно ли это в ситуации со «скифским золотом»?

« Да, безусловно, возможно, — считает Александр Молохов. — С точки зрения тех норм, которые действовали в украинский период, крымские музеи безусловно обладали правом оперативного управления этой коллекцией. Они могут защищать свое право в том числе против собственника, который в свое время добровольно оформил им это право ».

«По рукам» не получится

Музейное сообщество тем временем расколото. Еще в 2016 году, когда суд первой инстанции решил передать сокровища Киеву, директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина посчитала вердикт обоснованным, поскольку «весь музейный фонд — это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры». Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, напротив, заявил, что священные вещи должны вернуться в музеи.

Впрочем, говорят, что кулуарно подавляющая часть музейщиков высказывается в пользу крымских коллег.

« Для них неделимость музейных коллекций — это святое. Они не понимают, как можно разделить их на части , — замечает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ. — А самое главное, все понимают, что в условиях, когда настолько нестабильна политическая жизнь на Украине, никто не может поручиться за сохранность этой коллекции. Это ключевой вопрос. Вот почему, например, господин Пиотровский в свое время высказывался за такое соломоново решение — «так не доставайся же ты никому»: пусть хранится в музее Алларда Пирсона до лучших времен, когда Россия и Украина миром решат этот вопрос. Что на самом деле не исключено как некий промежуточный вариант. Я бы это рассматривал как не самый худший вариант исхода дела ».

Золото_7 Золотая брошь Фото: Фото: allardpiersonmuseum.nl

Технически мировая возможна на любом этапе рассмотрения дела, пока не будет вынесено окончательное решение .

« Вообще-то я думаю, что голландцы бы отдали всё, чтобы стороны как-то договорились миром, но миром, видимо, на данном этапе не получится », — добавляет Александр Молохов.

« Подобных предложений нам не поступало и я, честно говоря, не вижу, каким образом тут возможно мировое соглашение. Это невозможно. Для украинской стороны важно оспорить наше право на пользование этими экспонатами, — говорит «Известиям» директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. — Я не готов оценивать наши шансы, но, безусловно, мы надеемся на справедливое решение суда ».

Золото_1 Китайская шкатулка из захоронении скифской женщины, I в. н.э.

Фото: TASS/AP/Peter Dejong

И если уж говорить о мировом соглашении, то оно должно быть заключено в глобальном, межгосударственном смысле , считает Дмитрий Лабин.

« Чтобы соседнее государство понимало, что всегда лучше жить в мире и согласии, чем строить козни, — говорит эксперт. — В одной семье и у соседей бывают разногласия, но жизнь такова, что рано или поздно приходится мириться . Другие варианты вряд ли возможны».