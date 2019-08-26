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Еще одно заседание по делу о скифском золоте ожидается до конца 2019 года

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Еще одно заседание апелляционного суда Амстердама в рамках процесса о скифском золоте пройдет до конца года. Информацию об этом распространило в понедельник, 26 августа, ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Совета министров Крыма — постоянного представителя республики при президенте РФ Георгия Мурадова.

«Скифскую коллекцию следует вернуть туда, откуда она вывезена»
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«Окончательное решение суд может принять, как мы ожидаем, или в конце этого, или в начале следующего года», — заявил он.

Коллекция скифского золота (около 2 тыс. артефактов) была вывезена из крымских музеев на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Месяц спустя Крым присоединился к России, поэтому после окончания выставки возник вопрос, куда возвращать экспонаты — в музеи, откуда они были взяты, или украинскому государству.

В 2016 году судьи, основываясь на конвенции ЮНЕСКО от 1970 года, заявили, что артефакты должны быть возвращены Украине, а вопрос о принадлежности коллекции нужно решать уже после этого. Крымские музеи подали апелляцию на это решение, так как считают, что после попадания в Киев украшения не вернутся в Крым.

В средине июля суд постановил что экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения. Пока же он запросил у сторон спора о праве собственности на скифское золото дополнительную информацию.

16 июля первый заместитель главы крымского парламента Ефим Фикс заявил, что решение амстердамского суда по вопросу скифского золота будет своего рода тестом на демократию. Он подчеркнул, что справедливо было бы вернуть коллекцию туда, откуда она взята, то есть в Крым. Представители музеев региона отметили, что все артефакты найдены в Крыму и являются частью его истории, поэтому они должны быть возвращены туда и госграницы в этом случае не важны.

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