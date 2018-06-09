«Заиграли» реликвии

Тверской суд столицы заочно арестовал галериста из США Гордона Лэнктона по делу о невозвращении в Россию культурных ценностей. Владельца американского Музея русских икон обвиняют в том, что он незаконно удерживал у себя 37 экспонатов из Музея Андрея Рублева. В Минкульте сообщили, что усилиями ведомства и правоохранительных органов шедевры были возвращены. Но выяснилось, что источники путаются в показаниях. В истории разбирался портал iz.ru.

В чем суть претензий

Многолетний скандал, связанный с выставкой шедевров отечественной школы иконописи за океаном, принял неприятный оборот для главного его фигуранта — музейщика Гордона Лэнктона. Он заочно арестован и теперь может быть объявлен в международный розыск, в том числе по каналам Интерпола.

Уголовное дело по экзотической для российского правосудия статье 190 УК РФ («Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей») было возбуждено после того, как иностранец отказался досрочно вернуть в Россию 37 уникальных икон. В числе работ — «Святой Николай», «Евангелист Матфей», «Образ иконостас», «Воскресение Христово», «Рождество Богородицы», «Спас Нерукотворный» и другие.

Коллекция икон из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (ЦМиАР) отправилась за океан осенью 2010 года, где должна была экспонироваться в частном американском музее Лэнктона до июля 2011 года.

Фото: ruicon.com Икона «Евангелист Матфей»

Спустя несколько месяцев российский Минкульт предпринял попытку досрочно вернуть коллекцию домой из-за угрозы ее ареста в США — бесценные иконы могли стать разменной монетой в споре о библиотеке Шнеерсона (хранится в России), на собрание которой претендует течение «Хабад Любавичи». Организация добилась 6 августа 2010 решения федерального судьи Вашингтона Ройса Ламберта о признании за ней права на древнееврейские тексты. А в 2013 году тот же судья обязал Россию платить религиозному течению штраф в $50 тыс. ежедневно до тех пор, пока библиотека не будет передана хасидам. МИД, в свою очередь, посчитал это решение незаконным, указав, что библиотека никогда не принадлежала американской организации «Хабад».

«Она вообще ни разу не покидала территорию России и была национализирована в 1918 году большевиками, поскольку в семье Шнеерсонов не осталось законных наследников», — уточнили в ведомстве «Эху Москвы».

Вслед за сомнительным решением американского правосудия последовали ответные административные меры со стороны Москвы.

«Вся российская собственность, не прикрытая дипломатическим иммунитетом, на территории США может быть арестована», — заявил тогда бывший министр культуры Александр Авдеев в интервью радиостанции. Это и стало мотивом для экстренного возвращения ценностей на родину.

Однако Лэнктон во время переговоров отказался учитывать новые обстоятельства как форс-мажорные. Он сослался на то, что понес большие убытки, «исчисляемые шестизначными суммами» в связи с организацией выставки.

Вернули?

Сегодня в Минкульте официально не связывают скандал по поводу невозвращенных вовремя икон с конфликтом по поводу древнееврейских текстов.

«Никакого отношения к библиотеке Шнеерсона этот случай не имеет. В связи с неисполнением требования министерства культуры РФ все материалы по данному вопросу были направлены в УВД по ЦАО столицы и ГСУ ГУ МВД по Москве. Совместными усилиями иконы возвращены на территорию России», — сказали «РИА Новости» в пресс-службе ведомства 6 июня.

Двумя днями ранее глава ЦМиАР сделал несколько иное заявление журналистам.

«Действительно, в связи с отказом Америки выдавать гарантии по произведениям искусства в связи с требованиями наследников Шнеерсона та выставка, которая проходила в 2010–2011 годах, была закрыта значительно раньше назначенного срока. Все иконы были возвращены в Россию», — сообщил ТАСС директор культурного учреждения Михаил Миндлин.

Иконы_3 Здание Музея русских икон в американском Клинтоне (штат Массачусетс) Фото: commons.wikimedia.org

Противоречит эта позиция и выводам следствия, проведенного по делу о невозвращении икон. Бывший директор частного Музея русских икон (создан при участии Лэнктона) Елена Князева проходит по делу Лэнктона в качестве соучастницы. Ей давно предъявлено обвинение. Претензии гособвинения к искусствоведу заключались в невозвращении 16 православных икон из заявленных ранее 37.

По версии следствия, Князева, «обладающая специальными познаниями в области культуры и искусства», в составе организованной Лэнктоном преступной группы 30 сентября 2010 года подала декларацию на товар в виде заявления для целей временного вывоза 16 православных икон XVI–XVIII веков для выставки в США «Из России с любовью». «16 ноября 2015 года срок временного вывоза, установленный для икон, истек, однако частным некоммерческим учреждением «Музей русских икон» ранее вывезенные иконы для завершения таможенной процедуры «временный вывоз» выставочному таможенному посту Московской таможни не предъявлены», — сообщалось в пресс-релизе прокуратуры Москвы. Однако окончательное обвинение в отношении Князевой вместе с уголовным делом было возвращено из Пресненского суда «для устранения препятствий к рассмотрению», сообщил «Интерфаксу» источник, владеющий ситуацией.

Откуда у парня российская грусть

Собиранием предметов искусства и организацией выставок миллиардер из Новой Англии Лэнктон (он владеет несколькими заводами по производству пластмассовых изделий в России и вел дела с российскими партнерами) занимался сначала в качестве хобби.

Он родился в 1932 году в штате Иллинойс, окончил университет в Нью-Йорке. Работал в DuPont и Stanley Works, в 1960-х занимал солидные посты в корпорации Nypro inc.(производство пластмассы). Открыл в СССР фабрику по производству пластика в 1989 году, писал «Коммерсант».

Свой музей икон в американском городке Клинтон он открыл, когда ушел из большого бизнеса — в 2006 году. Основу его коллекции составляли 350 икон, приобретенных в России (первый образ он купил за $20 на Измайловском вернисаже).

Иконы_2 Гордон Лэнктон Фото: home.plasticsnews.com

«Иконы — это история России. Я полюбил вашу страну и русских людей. Я верующий, но Библию начал читать только после того, как заинтересовался русскими иконами. Так что, можно сказать, они и меня изменили», — рассказал Лэнктон в интервью телеканалу НТВ

Любопытно, что пик активности Лэнктона-галериста пришелся на тот момент, когда суд США обязал Россию передать библиотеку Шнеерсона течению «Хабад Любавичи».

Осенью 2010 года в американском Клинтоне (штат Массачусетс) открылась выставка бесценных икон из России.

Иконная галерея Лэнктона позиционирует себя как единственная в США и одна из крупнейших за пределами России.

Битва за священные тексты

И хотя история с русскими иконами имеет опосредованное отношение к скандалу с библиотекой Шнеерсона, для понимания природы претензий российских властей к Лэнктону она имеет принципиальное значение.

Госструктуры США уже совершали незаконные с точки зрения российского правосудия самоуправные действия в отношении предметов российской культуры. В частности, в марте 2013 года Российская государственная библиотека обращалась в Библиотеку конгресса США с просьбой вернуть 7 книг из коллекции Иосифа Шнеерсона, но американцы проигнорировали требование о возврате. Эти редкие экспонаты в 1994 году отечественное учреждение культуры передало во временное пользование американским коллегам по системе Международного библиотечного абонемента на условии возврата по первому запросу.

Иконы_1 Йосеф Шнеерсон Фото: commons.wikimedia.org

Российские музеи вынуждены были практически полностью прекратить выставочную деятельность на территории США.

Библиотека Шнеерсона — коллекция книг и рукописей, принадлежащая Йосефу Шнеерсону, шестому любавичскому ребе — духовному лидеру хасидского течения «Хабад Любавичи». Одна часть коллекции была национализирована большевиками после революции. Вторую вывезли в Польшу, где она во время Второй Мировой войны попала в руки фашистов, а позже была возвращена Красной армией обратно в СССР. Для хасидов эта литература считается священной реликвией, и представители течения не оставляют попыток заполучить книги: как законными, так и незаконными методами.

В 1990-х годах зять и духовный наследник Йосефа Шнеерсона, Менахем Шнеерсон, потребовал вернуть собрание хасидам, ссылаясь на то, что до национализации библиотека была частной собственностью. Хасиды устраивали пикеты у Госбиблиотеки и даже пытались взять книгохранилище штурмом. Чтобы решить вопрос с библиотекой, ими был инициирован судебный процесс.

Фото: rsl.ru Титульный лист одной из книг из библиотеки Йосефа Шнеерсона

Госарбитраж РСФСР в октябре обязал Ленинку (там хранилось собрание) вернуть книги хасидам. Но сотрудники Госбиблиотеки не подчинились решению, заявив, что архивы — достояние советского народа. Высший арбитражный суд РСФСР в ноябре подтвердил решение предыдущей инстанции и постановил передать книги Еврейской нацбиблиотеке, специально созданной для получения реликвий. Собрание тогда осталось в России усилиями начотдела рукописей Государственной библиотеки Виктора Дерягина. Он пообещал сжечь себя вместе с рукописями при попытке забрать библиотеку, а сами книги спрятал среди других архивов. В феврале ВАС прислушался к позиции Госбиблиотеки и отменил прежнее решение о передаче текстов.

На сегодняшний день часть библиотеки Шнеерсона была передана Еврейскому музею и центру толерантности. Тексты, переданные учреждению, отсканированы и выложены в открытый доступ.