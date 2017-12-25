Прямой эфир

Пенсионерка из Санкт-Петербурга сообщила о краже иконы XVII века

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о пропаже семейной реликвии — иконы XVII века стоимостью 300 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.

«24 декабря 2017 года в полицию поступило заявление от 60-летней жительницы Приморского района о том, что из ее квартиры на улице Сизова, 32, пропала икона XVII века», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В правоохранительных органах отметили, что икона передается в семье по наследству и представляет особую ценность для владелицы. По факту обращения проводится проверка.

Как передает телеканал «78», икона-распятие представляет собой накладной крест на холсте, на котором написана икона Николая Чудотворца, а также Святая Троица, обрамленная бронзой и покрытая эмалью. Владелица реликвии, 60-летняя женщина, утверждает, что икону похитил ее сын.

14 апреля икону «Усекновение главы Иоанна Крестителя» XIX века похитили во время службы на Страстной неделе из храма преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Русский музей вернули 13 украденных икон XVIII-XIX веков
Жителя Краснодара обманули при покупке биткоинов на 1,5 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017