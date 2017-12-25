Пенсионерка из Санкт-Петербурга сообщила о краже иконы XVII века

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о пропаже семейной реликвии — иконы XVII века стоимостью 300 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.

«24 декабря 2017 года в полицию поступило заявление от 60-летней жительницы Приморского района о том, что из ее квартиры на улице Сизова, 32, пропала икона XVII века», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В правоохранительных органах отметили, что икона передается в семье по наследству и представляет особую ценность для владелицы. По факту обращения проводится проверка.

Как передает телеканал «78», икона-распятие представляет собой накладной крест на холсте, на котором написана икона Николая Чудотворца, а также Святая Троица, обрамленная бронзой и покрытая эмалью. Владелица реликвии, 60-летняя женщина, утверждает, что икону похитил ее сын.

14 апреля икону «Усекновение главы Иоанна Крестителя» XIX века похитили во время службы на Страстной неделе из храма преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках.