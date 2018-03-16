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Новые объекты культурного наследия найдены в Тамбовской области

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В Тамбовской области выявили три новых объекта культурного наследия. Речь идет о церкви Спаса Нерукотворного в селе Спасское, Ильинской церкви в селе Алгасово Моршанского района и здании бывшего Чакинского сельскохозяйственного техникума.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.Ру», церковь Спаса Нерукотворного была построена в 1825 году помещиком Лепехиным. В храме находилась икона Смоленской Божией Матери. В период советской власти церковь пострадала, колокольня и белокаменные портики были разрушены. Храм в своем первоначальном виде запечатлен на картинах художника XIX века Григория Сороки «Вид на усадьбу Спасское Тамбовской губернии» и «В усадьбе Спасское Тамбовской губернии».

Ильинская церковь является одним из старейших памятников церковного зодчества. Она была построена в 1870 году. В советские годы здание переоборудовали под «дом соцкультуры». Русской православной церкви храм был передан в 1990-е годы.

Что же касается здания бывшего Чакинского сельскохозяйственного техникума, то оно было построено в 1910-е годы и имеет уникальный архитектурный облик. Дом был возведен предположительно архитектором из Санкт-Петербурга Адамом Дитрихом. В 2013 году сельхозтехникум был закрыт.

В региональном управлении по госохране объектов культурного наследия агентству сообщили, что в ближайшее время будет проведена экспертиза сооружений. Если их историко-культурную ценность удастся доказать, они будут включены в в госреестр.

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