Тендер объявлен на реконструкцию фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ

Власти Москвы объявили тендер на реставрацию фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ, который входит в список объектов культурного наследия федерального значения. Информацию о конкурсе разместил единый портал госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 1,231 млрд рублей. <...> Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (по местному времени) — 2 апреля 2018 года», — указано в материалах тендера.

Заказчик реставрации ГБУ «Гормост» ограничил срок завершения основных работ на объекте одним годом. Фонтан будет облицован рваными и полированным гранитом, подрядчик отремонтирует чугунную и медную части композиции, чашу бассейна, а также воссоздаст мозаику из смальты и остеклит световой фонарь. Как указано в техническом задании, гарантия на эти работы должна составить три года.

Фонтан «Каменный цветок» был сконструирован архитектором Константином Топуридзе и исполнен скульптором Прокопием Добрыниным в 1954 году. Это второй по значению фонтан на ВДНХ после «Дружбы народов».

Ранее портал iz.ru писал, что в экспозицию павильона «Космос» на ВДНХ вернулся макет первого искусственного спутника Земли.