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Третьяковку на Крымском Валу преобразуют в музей XXI века

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Фото: Известия/Александр Казаков
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Третьяковская галерея будет реконструировать здание на Крымском Валу по проекту архитекторов Рема Колхаса и Владимира Плоткина. Одну из крупнейших выставочных площадок России планируется преобразовать в многофункциональный художественный центр, рассказала гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова в интервью «Известиям».

По ее словам, необходимость капитального ремонта музейного корпуса назрела давно, еще в прошлом веке. 

«Здание будет сильно трансформировано. Мы хотим создать музейно-выставочный центр XXI века. Это должно быть современное, продуманное во всех мелочах пространство, ориентированное на зрителя и его потребности. Приспособленное для проведения образовательных программ, музыкальных вечеров, кинопоказов», — рассказала Трегулова. 

Гендиректор добавила, что при реконструкции будет учтена и первоначальная архитектурная специфика здания: невероятные пространства, высота, воздух.

Однако, как пояснила Трегулова, все эти планы будут воплощены в жизнь при должном финансировании и решении других проблем.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мы хотим создать музейный центр XXI века»

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