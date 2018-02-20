Третьяковку на Крымском Валу преобразуют в музей XXI века

Третьяковская галерея будет реконструировать здание на Крымском Валу по проекту архитекторов Рема Колхаса и Владимира Плоткина. Одну из крупнейших выставочных площадок России планируется преобразовать в многофункциональный художественный центр, рассказала гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова в интервью «Известиям».

По ее словам, необходимость капитального ремонта музейного корпуса назрела давно, еще в прошлом веке.

«Здание будет сильно трансформировано. Мы хотим создать музейно-выставочный центр XXI века. Это должно быть современное, продуманное во всех мелочах пространство, ориентированное на зрителя и его потребности. Приспособленное для проведения образовательных программ, музыкальных вечеров, кинопоказов», — рассказала Трегулова.

Гендиректор добавила, что при реконструкции будет учтена и первоначальная архитектурная специфика здания: невероятные пространства, высота, воздух.

Однако, как пояснила Трегулова, все эти планы будут воплощены в жизнь при должном финансировании и решении других проблем.

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«Мы хотим создать музейный центр XXI века»