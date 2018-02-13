Музей Тургенева на Остоженке отреставрируют к 200-летнему юбилею писателя

Главгосэкспертиза России согласовала проект работ по реставрации музея писателя Ивана Тургенева на Остоженке. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства.

Особняк имеет статус памятника федерального значения. Двухэтажный особняк, возведенный в 1819 году, принадлежал матери Тургенева. Сам писатель проживал в этом доме в 1850 году. Он описал его в своем рассказе «Муму».

Специалисты выявили ряд дефектов при обследовании здания: расслоение кирпича и провисание обшивки карниза, следы гнили на бревнах, отсутствие сцепления с камнем в фундаментах и стенах, участки разрушения известняка и вымывание раствора.

В ходе реставрационных работ особняку вернут исторический облик и приспособят его к современному использованию, пояснили в Главгосэкспертизе. В особняке воссоздадут стеклянный тамбур с металлическим каркасом при входе, открытую террасу, а также балкон с металлическим ограждением на втором этаже. На первом этаже дома более поздние перегородки разберут и восстановят историческую деревянную лестницу и печи.

Согласно проекту, после реставрации в музее будет несколько функциональных зон, в том числе служебные и технические помещения, а также экспозиционные залы на двух этажах.

Музей планируют открыть к 200-летнему юбилею со дня рождения писателя — в 2018 году, пишет сетевое издание m24.ru.