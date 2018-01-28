Неприкрытая классика

В центре Москвы началась реставрация известного Дома с писателями, памятника архитектуры начала XX века, который несколько лет находился в аварийном состоянии. Среди жителей Москвы особняк прославился в первую очередь благодаря необычному барельефу, на котором обитатели литературного олимпа изображены полураздетыми — и в весьма двусмысленной компании.

Откуда мог взяться барельеф и чем примечательна история самого дома и его создателей, разбирался портал iz.ru.

Нестандартный взгляд на классику

лепнина Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы/mos.ru

Доходный дом на углу Плотникова и Малого Могильцевского переулков появился в 1907 году. Прохожим в арбатских переулках здание бросается в глаза в первую очередь благодаря необычному угловому расположению. Однако, если присмотреться, можно заметить и другую отличительную черту.

Фасады дома с двух сторон украшают лепные фигуры, во многих из которых можно узнать классиков русской литературы: Александра Пушкина, Льва Толстого, до недавнего времени — Николая Гоголя, а также Федора Достоевского, Николая Тургенева. Идентифицировать всех героев уже почти невозможно из-за бедственного состояния фриза. Бесспорными являются лишь фигуры Пушкина, Толстого и Гоголя.

Сами по себе гипсовые портреты классиков в столице — не то чтобы новость. В конце концов ими щедро украшена не одна городская школа. Но в данном случае обращает на себя внимание, во-первых, уровень работы скульптора, а во-вторых — фривольность поз, в которых изображены писатели. Большинство из них к тому же — в обнимку с кокетливыми полуобнаженными музами.

Массовый застройщик

Известно, что первым владельцем дома был почтенный человек — советник юстиции и влиятельный столичный застройщик начала прошлого века Герман Ефимович Бройдо. Он специализировался на застройке улиц в районе Арбата и Остоженки — дорогие доходные дома, возведенные «под ключ», сразу продавались. Дом в Плотниковом переулке, например, был продан уже в 1908 году. Но в архитектурной истории столицы всё равно известен как Дом Бройдо.

В городе, правда, это название не прижилось. Во-первых, полураздетые писатели — намного более запоминающийся ориентир. А во-вторых, домов, построенных по заказу советника юстиции, в Москве не один и даже не два.

Постоянным партнером Германа Бройдо был один из самых известных и плодовитых столичных архитекторов эпохи модерна — Николай Жерихов. Примерно за 10 лет карьеры Жерихов успел возвести в Москве 46 многоэтажных доходных домов. А отличительной чертой его стиля стала любовь к декоративным скульптурам на фасадах зданий — смысл, да и сама необходимость некоторых из них у знатоков архитектуры вызывали ряд вопросов.

реновация1 Четырехэтажный дом, расположенный по адресу: улица Осташковская, дом 9, корп. 1. Изначально он входил в историческую застройку подмосковного города Бабушкин, который в 1960 году присоединился к составу Москвы. Здание относится к «сталинкам» — оно было построено в 1937-м Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновация2 Дом 10, расположенный на улице Осташковской, — также входит в историческую «сталинскую» застройку 1937-го и отличается украшенными лепниной фасадами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновацийя2 Варшавское шоссе, дом 10, стр. 2, — бывшие казармы Даниловской мануфактуры, еще дореволюционной постройки. Это здание вместе с соседними входит в ансамбль самой Даниловской мануфактуры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновация4 Дом 107 на Ярославском шоссе оформляет угол прилегающей Федоскинской улицы. Считается, что он был построен в 1948-м, однако здание можно увидеть на картах аэрофотосъемки 1942 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновация6 Двор дома 107 на Ярославском шоссе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновация8 Красное украшенное лепниной здание по адресу: улица Руставели, дом 3, корп. 2, было возведено в 1947 году пленными немцами. Оно входит в уникальный ансамбль так называемых «немецких» домов Бутырского хутора. Всего таких ансамблей было выстроено в районе три — каждый из них окрашен в свой цвет: красный, желтый и зеленый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновация7 Во дворе «немецкого» дома на улице Руставели Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновацийя4 Дом 15, корп. 2 во 2-м Кожуховском проезде был построен в 1950-м и имеет статус ценного градоформирующего объекта. Дом был включен в реестр недвижимого культурного наследия города, которое подлежит сохранению Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновацийя1 Жилой дом по адресу: Варшавское шоссе, дом 4, также входит в ансамбль Даниловской мануфактуры — он был построен еще до революции для рабочих предприятия и недавно отремонтирован Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновацийя7 Дом 10 на улице Боженко в Кунцево — один из ансамбля домов, построенных по индивидуальным проектам. Возведенные в 1952-м (тогда — в городе Кунцево), дома строили по единому архитектурному плану и располагали замкнутыми кварталами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновацийя6 Во дворе дома 9, стр. 1 на Кунцевской улице — одного из зданий 1950-х годов, попавших в программу реновации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновация9 В середине 1930-х годов, с началом строительства столичного метро, на востоке Москвы начали возводить Метрогородок для строителей. Сначала там в основном располагались деревянные бараки, позднее немецкие военнопленные возвели на их месте капитальные дома с высокими потолками. На фото: дом, входящий в ансамбль Метрогородка, расположенный по адресу: Ярославское шоссе, дом 126, построен в 1938 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновация3 Здание на Осташковской улице, дом 8, — один из домов исторической «сталинской» застройки, возведен в 1936 году, изначально входил в состав подмосковного города Бабушкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе реновацийя3 Дом 2 в 3-м Павелецком проезде был возведен в 1953 году специально под пожарную часть и общежитие для ее сотрудников — пожарная часть располагается в нем и сегодня Редакция благодарит движение «Архнадзор» за предоставленную информацию о зданиях Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Таким, например, стал первый дом в карьере Жерихова, возведенный в 1902 году как раз по заказу Бройдо. Фасад элегантного особняка в стиле модерн, до сих пор располагающегося по адресу: Остоженка, 20, украсили резные антилопы. Но прославился дуэт застройщика и архитектора именно благодаря Дому с писателями.

Памятник двух эпох

Возможно, самое популярное в народе объяснение природы барельефа связано с историей дома — якобы здесь некогда располагался дом терпимости, куда нередко захаживали известные писатели. Затем ушлый владелец здания решил увековечить именитых гостей и «развесил» их портреты по фасаду. Создатели этой версии, правда, не учитывают, что дом был возведен в 1907 году — к этому моменту ни Пушкина, ни Гоголя, ни Тургенева давно не было в живых, а Толстому было под 80 лет.

С другой стороны, отмечает Алексей Колосов, архитектор, занимавшийся историей Дома с писателями, речь, скорее всего идет не об одном здании, а о двух, построенных в разные эпохи.

— Вся красота этого дома, его истории заключается в том, что первый этаж — это старый дом в стиле ампир, построенный в Москве после пожара 1812 года. Если посмотреть цокольный этаж, он очень отличается от всего, что было надстроено во времена эклектики. Это классический послепожарный ампир, — рассказывает он.

бордель Фото: Global Look Press

И в XIX веке там действительно, вероятнее всего, находился публичный дом, среди посетителей которого могли оказаться и герои барельефа. Впрочем, если подтвердить факт столь разностороннего прошлого у дома в Плотниковом переулке, может быть, и можно, то вот всё остальное имеет право на существование лишь в качестве гипотезы.

Путь к Парнасу

Более правдоподобным долгое время считалось предположение о том, что барельеф попал на фасад дома после того, как его забраковала конкурсная комиссия, отвечавшая за украшение здания Музея изящных искусств (ныне — ГМИИ им. А.С. Пушкина), строившегося на Волхонке. Авторство приписывалось участвовавшему в конкурсе известному скульптору Синаеву-Бернштейну.

пушкинский музей Пушкинский музей перед открытием 31 мая 1912 года Фото: wikipedia.org

Но и здесь вышла нестыковка. Во-первых, конкурс проводили в 1902 году, за пять лет до появления дома в Плотниковом переулке. Во-вторых, как отмечает движение «Архнадзор», в 2008 году музей опубликовал часть переписки основателя и первого директора музея профессора Ивана Цветаева. Из нее следует, что Синаев-Бернштейн работу на конкурс действительно предоставлял. Вот только выполнена она была не в виде барельефов, а в виде карандашных эскизов. И, судя по этим документам, задумка Синаева-Бернштейна заметно отличалась от того, что в результате оказалось на стенах Дома с писателями. Скульптор действительно предлагал создать процессию, идущую к Парнасу, но участвовать в ней должны были не только отечественные классики, но и деятели искусств эпохи Возрождения.

«Художник — человек, несомненно, даровитый, способный искать в истории искусства и сюжеты, и формы. Центр композиции составляет Парнас с Аполлоном; к нему направляются с той и с другой стороны фигуры художников всех времен», — говорится в одном из писем.

Члены комиссии придирчиво изучали и комментировали предложенные скульптором варианты исполнения, включая облачения участников процессии. Вряд ли они не обратили бы внимание на тот факт, что часть героев по пути к Парнасу игриво обнимаются друг с другом или нашептывают что-то в ушко пышнотелой музе.

цветаев Первый директор Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском императорском университете (ныне — ГМИИ им. А.С. Пушкина) Иван Цветаев Фото: wikipedia.org

К тому же, как следует из писем Ивана Цветаева, Синаев-Бернштейн за создание лепнины потребовал таких денег, что контракт с ним и вовсе был расторгнут еще до начала лепки. В любом случае и автор барельефа, и причины, по которым он обошелся с классиками столь фривольным образом, по-прежнему остаются неизвестными.

Падение Гоголя

Как отмечают в мэрии, нынешняя реконструкция — первая с момента возведения дома, то есть за последние 100 лет. Дом был включен в список объектов культурного наследия еще в 2009-м, но в последние годы здание находилось в аварийном состоянии. Больше всего от времени пострадали именно фигуры барельефа — большая часть из них стала практически неузнаваемой, что, впрочем, только добавляло дому загадочности. Теперь, чтобы определить, кто из писателей где находится, нужно было поднимать старые фотографии и проводить сравнительный анализ. Между тем именно утрата фрагментов с головами может привести к тому, что восстановить детальное сходство с оригиналами станет невозможно, предупреждает Алексей Колосов.

В ответ на обращения градозащитников, столичные власти объясняли, что дом является жилым и принадлежит проживающим в нем частным владельцам — по закону именно собственник объекта исторического наследия отвечает за его ремонт и реставрацию.

Апофеозом стало падение Гоголя: фрагмент лепного фриза отвалился с одной из стен в июле 2017-го, история сразу разошлась в СМИ. В «Архнадзоре» до сих пор убеждены, что именно личность великого писателя помогла привлечь внимание к проблеме бедственного состояния дома. Вскоре после этого начались противоаварийные работы. Провести полную реставрацию правительство Москвы планирует в течение 2018 года.

Одной из самых сложных задач должна стать именно реставрация барельефа.

реставрация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Штукатурный слой, которому более ста лет, отслоился или утрачен. Краска растрескалась, кирпичная кладка местами разрушена. Крепления барельефов к стенам пришли в негодность, поэтому некоторые фигуры на фризе остались без лиц или полностью разрушены, в том числе и барельеф Николая Гоголя», — говорится на сайте правительства Москвы.

Впрочем, власти города обещают, что воссозданные фигуры будут неотличимы от оригинальных. Специалисты уже создали эскизы, основываясь на данных архивных документов и старых фотографиях. И даже выполнить их планируется из того же материала, что и скульптуры начала XX века. Эти работы займут не меньше нескольких месяцев. Но, по мнению Алексея Колосова, шанс на то, что барельефам удастся вернуть первоначальный вид, есть.

— Это начало XX столетия, есть вероятность, что сохранились чертежи или прорисовки. Может быть, кто-то проводил обмеры этого дома. Если есть архивные документы, тогда да, есть шанс на то, что их получится восстановить, — заключил он.