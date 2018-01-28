Неприкрытая классика
В центре Москвы началась реставрация известного Дома с писателями, памятника архитектуры начала XX века, который несколько лет находился в аварийном состоянии. Среди жителей Москвы особняк прославился в первую очередь благодаря необычному барельефу, на котором обитатели литературного олимпа изображены полураздетыми — и в весьма двусмысленной компании.
Откуда мог взяться барельеф и чем примечательна история самого дома и его создателей, разбирался портал iz.ru.
Нестандартный взгляд на классику
Доходный дом на углу Плотникова и Малого Могильцевского переулков появился в 1907 году. Прохожим в арбатских переулках здание бросается в глаза в первую очередь благодаря необычному угловому расположению. Однако, если присмотреться, можно заметить и другую отличительную черту.
Фасады дома с двух сторон украшают лепные фигуры, во многих из которых можно узнать классиков русской литературы: Александра Пушкина, Льва Толстого, до недавнего времени — Николая Гоголя, а также Федора Достоевского, Николая Тургенева. Идентифицировать всех героев уже почти невозможно из-за бедственного состояния фриза. Бесспорными являются лишь фигуры Пушкина, Толстого и Гоголя.
Сами по себе гипсовые портреты классиков в столице — не то чтобы новость. В конце концов ими щедро украшена не одна городская школа. Но в данном случае обращает на себя внимание, во-первых, уровень работы скульптора, а во-вторых — фривольность поз, в которых изображены писатели. Большинство из них к тому же — в обнимку с кокетливыми полуобнаженными музами.
Массовый застройщик
Известно, что первым владельцем дома был почтенный человек — советник юстиции и влиятельный столичный застройщик начала прошлого века Герман Ефимович Бройдо. Он специализировался на застройке улиц в районе Арбата и Остоженки — дорогие доходные дома, возведенные «под ключ», сразу продавались. Дом в Плотниковом переулке, например, был продан уже в 1908 году. Но в архитектурной истории столицы всё равно известен как Дом Бройдо.
В городе, правда, это название не прижилось. Во-первых, полураздетые писатели — намного более запоминающийся ориентир. А во-вторых, домов, построенных по заказу советника юстиции, в Москве не один и даже не два.
Постоянным партнером Германа Бройдо был один из самых известных и плодовитых столичных архитекторов эпохи модерна — Николай Жерихов. Примерно за 10 лет карьеры Жерихов успел возвести в Москве 46 многоэтажных доходных домов. А отличительной чертой его стиля стала любовь к декоративным скульптурам на фасадах зданий — смысл, да и сама необходимость некоторых из них у знатоков архитектуры вызывали ряд вопросов.
Варшавское шоссе, дом 10, стр. 2, — бывшие казармы Даниловской мануфактуры, еще дореволюционной постройки. Это здание вместе с соседними входит в ансамбль самой Даниловской мануфактуры
Дом 107 на Ярославском шоссе оформляет угол прилегающей Федоскинской улицы. Считается, что он был построен в 1948-м, однако здание можно увидеть на картах аэрофотосъемки 1942 года
Таким, например, стал первый дом в карьере Жерихова, возведенный в 1902 году как раз по заказу Бройдо. Фасад элегантного особняка в стиле модерн, до сих пор располагающегося по адресу: Остоженка, 20, украсили резные антилопы. Но прославился дуэт застройщика и архитектора именно благодаря Дому с писателями.
Памятник двух эпох
Возможно, самое популярное в народе объяснение природы барельефа связано с историей дома — якобы здесь некогда располагался дом терпимости, куда нередко захаживали известные писатели. Затем ушлый владелец здания решил увековечить именитых гостей и «развесил» их портреты по фасаду. Создатели этой версии, правда, не учитывают, что дом был возведен в 1907 году — к этому моменту ни Пушкина, ни Гоголя, ни Тургенева давно не было в живых, а Толстому было под 80 лет.
С другой стороны, отмечает Алексей Колосов, архитектор, занимавшийся историей Дома с писателями, речь, скорее всего идет не об одном здании, а о двух, построенных в разные эпохи.
— Вся красота этого дома, его истории заключается в том, что первый этаж — это старый дом в стиле ампир, построенный в Москве после пожара 1812 года. Если посмотреть цокольный этаж, он очень отличается от всего, что было надстроено во времена эклектики. Это классический послепожарный ампир, — рассказывает он.
И в XIX веке там действительно, вероятнее всего, находился публичный дом, среди посетителей которого могли оказаться и герои барельефа. Впрочем, если подтвердить факт столь разностороннего прошлого у дома в Плотниковом переулке, может быть, и можно, то вот всё остальное имеет право на существование лишь в качестве гипотезы.
Путь к Парнасу
Более правдоподобным долгое время считалось предположение о том, что барельеф попал на фасад дома после того, как его забраковала конкурсная комиссия, отвечавшая за украшение здания Музея изящных искусств (ныне — ГМИИ им. А.С. Пушкина), строившегося на Волхонке. Авторство приписывалось участвовавшему в конкурсе известному скульптору Синаеву-Бернштейну.
Пушкинский музей перед открытием 31 мая 1912 года
Но и здесь вышла нестыковка. Во-первых, конкурс проводили в 1902 году, за пять лет до появления дома в Плотниковом переулке. Во-вторых, как отмечает движение «Архнадзор», в 2008 году музей опубликовал часть переписки основателя и первого директора музея профессора Ивана Цветаева. Из нее следует, что Синаев-Бернштейн работу на конкурс действительно предоставлял. Вот только выполнена она была не в виде барельефов, а в виде карандашных эскизов. И, судя по этим документам, задумка Синаева-Бернштейна заметно отличалась от того, что в результате оказалось на стенах Дома с писателями. Скульптор действительно предлагал создать процессию, идущую к Парнасу, но участвовать в ней должны были не только отечественные классики, но и деятели искусств эпохи Возрождения.
«Художник — человек, несомненно, даровитый, способный искать в истории искусства и сюжеты, и формы. Центр композиции составляет Парнас с Аполлоном; к нему направляются с той и с другой стороны фигуры художников всех времен», — говорится в одном из писем.
Члены комиссии придирчиво изучали и комментировали предложенные скульптором варианты исполнения, включая облачения участников процессии. Вряд ли они не обратили бы внимание на тот факт, что часть героев по пути к Парнасу игриво обнимаются друг с другом или нашептывают что-то в ушко пышнотелой музе.
Первый директор Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском императорском университете (ныне — ГМИИ им. А.С. Пушкина) Иван Цветаев
К тому же, как следует из писем Ивана Цветаева, Синаев-Бернштейн за создание лепнины потребовал таких денег, что контракт с ним и вовсе был расторгнут еще до начала лепки. В любом случае и автор барельефа, и причины, по которым он обошелся с классиками столь фривольным образом, по-прежнему остаются неизвестными.
Падение Гоголя
Как отмечают в мэрии, нынешняя реконструкция — первая с момента возведения дома, то есть за последние 100 лет. Дом был включен в список объектов культурного наследия еще в 2009-м, но в последние годы здание находилось в аварийном состоянии. Больше всего от времени пострадали именно фигуры барельефа — большая часть из них стала практически неузнаваемой, что, впрочем, только добавляло дому загадочности. Теперь, чтобы определить, кто из писателей где находится, нужно было поднимать старые фотографии и проводить сравнительный анализ. Между тем именно утрата фрагментов с головами может привести к тому, что восстановить детальное сходство с оригиналами станет невозможно, предупреждает Алексей Колосов.
В ответ на обращения градозащитников, столичные власти объясняли, что дом является жилым и принадлежит проживающим в нем частным владельцам — по закону именно собственник объекта исторического наследия отвечает за его ремонт и реставрацию.
Апофеозом стало падение Гоголя: фрагмент лепного фриза отвалился с одной из стен в июле 2017-го, история сразу разошлась в СМИ. В «Архнадзоре» до сих пор убеждены, что именно личность великого писателя помогла привлечь внимание к проблеме бедственного состояния дома. Вскоре после этого начались противоаварийные работы. Провести полную реставрацию правительство Москвы планирует в течение 2018 года.
Одной из самых сложных задач должна стать именно реставрация барельефа.
«Штукатурный слой, которому более ста лет, отслоился или утрачен. Краска растрескалась, кирпичная кладка местами разрушена. Крепления барельефов к стенам пришли в негодность, поэтому некоторые фигуры на фризе остались без лиц или полностью разрушены, в том числе и барельеф Николая Гоголя», — говорится на сайте правительства Москвы.
Впрочем, власти города обещают, что воссозданные фигуры будут неотличимы от оригинальных. Специалисты уже создали эскизы, основываясь на данных архивных документов и старых фотографиях. И даже выполнить их планируется из того же материала, что и скульптуры начала XX века. Эти работы займут не меньше нескольких месяцев. Но, по мнению Алексея Колосова, шанс на то, что барельефам удастся вернуть первоначальный вид, есть.
— Это начало XX столетия, есть вероятность, что сохранились чертежи или прорисовки. Может быть, кто-то проводил обмеры этого дома. Если есть архивные документы, тогда да, есть шанс на то, что их получится восстановить, — заключил он.