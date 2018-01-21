Дом-корабль, обсерватория и трамвайное депо

В Москве скоро станет одним памятником архитектуры больше. Правительство столицы признало выявленным памятником культурного наследия доходный дом Плевако, расположенный на Новинском бульваре, — сейчас здание проходит историко-культурную экспертизу, но уже числится под защитой государства, рассказали в мэрии в пятницу, 19 января. Всего в городе сегодня числится свыше 8 тыс. подобных объектов.

Портал iz.ru выбрал из этого списка несколько интересных, но малоизвестных зданий в разных районах столицы, посмотреть которые можно уже на этих выходных.

Дом Плевако

Четырехэтажный особняк известного адвоката Федора Плевако, построенный в 1905 году, считается образцом северного модерна. Его фасад лишен каких-либо небольших декоративных деталей, часть его покрыта штукатуркой, по фактуре напоминающей необработанный камень.

mosarch4 Доходный дом адвоката Федора Плевако Фото: официальный сайт Мэра Москвы/mos.ru

— Дом примечателен тем, что полностью сохранил свою планировку и уникальный декор фасада. <…> Огромные консоли необычной формы, которые поддерживают балконы, не имеют аналогов в Москве. Лестничные пролеты освещают большие окна с мелкой прямоугольной раскладкой, характерной для северного модерна», — цитирует mos.ru слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Именно майоликовые панно — самая яркая деталь в оформлении фасада здания, считается его главной достопримечательностью. Некоторые из них были выполнены по эскизам художника Михаила Врубеля и изготовлены в мастерской подмосковной усадьбы «Абрамцево». Владелец усадьбы, известный меценат Савва Морозов, подарил их Федору Плевако в благодарность за успешную защиту его интересов в суде.

Адрес: Новинский бульвар, д. 18а

Лютеранская евангелическая больница

Большое кирпичное здание с башенками, одновременно мрачное и впечатляющее своим изяществом, скрывается в переулке Обуха недалеко от улицы Воронцово поле. Его архитектура напоминает о готическом или романском стилях, правда, не обошлось здесь и без влияния модерна. Это — бывшая Лютеранская евангелическая больница, построенная в 1903–1914 годах.

mosarch5 Бывшая евангелическая больница в переулке Обуха Фото: commons.wikimedia.org/user:NVO

Средства на строительство дали члены немецкой лютеранской общины, жившие в окрестностях Воронцова поля, а архитектором стал опять же немец, Отто фон Дессин. Оборудовали лечебное заведение по последнему слову техники того времени — был там даже рентгеновский кабинет, большая диковинка в начале XX века. Лечили в больнице всех вне зависимости от национальности и вероисповедания. Бедным помощь оказывали бесплатно.

После революции здесь размещался Лечебно-научный институт профессиональных заболеваний под руководством личного лечащего врача Ленина, Владимира Обуха, а затем сюда переехал Институт мозга (в прошлом — Лаборатория по изучения мозга В.И. Ленина). Он и располагается здесь до сих пор.

Адрес: переулок Обуха, д. 5

Назаровская башня и обсерватория на Пресне

В Нововаганьковском переулке в Москве располагается комплекс старой Астрономической обсерватории. Он был построен для Императорского Московского университета (будушего МГУ) еще в 1831 году.

mosarch1 Назаровская башня Фото: официальный сайт Мэра Москвы/mos.ru

В 1890-х годах на развитие университета государство выделили около 1 млн рублей, почти 100 тыс. из них ушли на реконструкцию зданий обсерватории (всего на ее территории — пять башен для астрономических наблюдений). Одну из них, Назаровскую, как раз тогда перестроил архитектор Константин Быковский. Среди других его проектов — участие в реставрации Успенского собора в Кремле, возведение здания Зоологического музея на Моховой и здания московской конторы Госбанка на Неглинной.

С начала 1930-х годов университетская обсерватория превратилась в отдельный Государственный астрономический институт, который спустя два десятилетия переехал на Воробьевы горы — астрономический комплекс в Нововаганьковском по-прежнему входит в его состав.

Адрес: Нововаганьковский переулок, д. 5, стр.7

Поселок Дангауэровка

Целый конструктивистский микрорайон или, как его называли создатели, соцгородок, расположен в районе Лефортово. Сами столичные жители еще раньше прозвали этот район Дангауэровкой — по названию слободы, образовавшейся еще в конце XIX века вокруг находившихся здесь заводов Дангауэра и Кайзера.

mosarch6 Авиамоторная улица. Микрорайон «Поселок Дангауэровка» Фото: flickr.com/Gennady Grachev

До конца 1920-х годов местность, застроенная в основном деревянными бараками и населенная рабочими заводов, считалась районом неблагоустроенным, и сразу несколько советских архитекторов во главе с Михаилом Мотылевым предложили создать здесь образцово-показательный рабочий поселок. Всего было создано четыре квартала, позднее к ним присоединилось здание школы и здание Школы НКВД.

Наибольшую известность получили два дома, известные как «американские». Большие тридцатиподъездные здания имеют сложную, S-образную форму, а вместе образуют квадратный благоустроенный двор с клумбой, на которой возвышается памятник Ленину. За проектирование этих домов отвечал лично Михаил Мотылев.

Адреса:

Авиамоторная улица, д. 14, 20/17; 22/12; 26/5; 28/4

2-я Кабельная улица, д. 4; 10

3-я Кабельная улица, д. 2; 4/28

Улица Пруд-Ключики, д. 3; 5

Шоссе Энтузиастов, д.18; 20; 20а; 20б; 20в; 22/8

Клуб фабрики «Свобода»

В 1929 году на Вятской улице было построено здание клуба для работников мыльно-косметической фабрики «Свобода». Архитектором стал сам классик советского конструктивизма Константин Мельников. Здание оказалось четвертым в череде клубов, которые Мельников спроектировал почти одновременно. Тремя другими стали клуб фарфористов в Дулево, клуб завода «Каучук» на Плющихе и клуб имени Фрунзе на Бережковской набережной. Все они сегодня считаются памятниками архитектуры, но друг на друга совершенно непохожи.

mosarch3 Клуб фабрики «Свобода» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Больше всего выделяется именно клуб фабрики «Свобода» — это признавал и сам архитектор. По его замыслу, зрительный зал при помощи «опускной» стены должен был делиться на кинозал и театр, а в подвальном помещении планировалось разместить бассейн. Правда, многие из идей, предложенных в проекте, реализовать не удалось. От бассейна, например, решили отказаться, поскольку в этом районе не было ни водопровода, ни канализации.

В 2000-х годах клуб был отреставрирован, фасаду вернули первоначальный облик, частично утраченный во время перестроек середины века. Интерьерам повезло меньше — в здании разместился досуговый центр, и большую часть помещений переоборудовали под его нужды.

Адрес: улица Вятская, д. 41а

Миусское трамвайное депо

В ноябре 2017 года столичные власти объявили памятником культурного наследия ансамбль Миусского трамвайного парка, одного из самых старых в Москве. Он был построен еще в 1874 году для обслуживания дореволюционных конок, а с начала 1900-х был перестроен под нужды первой очереди московского трамвая.

mosarch7 Миусское трамвайное депо Фото: официальный сайт Мэра Москвы/mos.ru

Поскольку парк неоднократно перестраивался, в работе над ним принимали участие сразу несколько архитекторов. Несмотря на это, весь комплекс выполнен в одном стиле и смотрится единым целым. Сегодня в него входят пять зданий: жилой корпус, сарай почти на 220 вагонов, мастерская, вагонный сарай с котельной и проходная.

Известно, что конструкцию перекрытий для большого вагонного сарая строили по чертежам инженера Владимира Шухова. Обратить внимание также стоит на окна-витражи, которые украшают большую часть зданий.

Адрес: улица Лесная, д. 20

Дом-корабль

В 1930 году на Новинском бульваре был построен дом для сотрудников Народного комиссариата финансов, известный как Дом Наркомфина. Авторами проекта здания выступили видные идеологи конструктивизма Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис.

В то время идеальной считалась концепция дома-коммуны, включавшего столовые, библиотеки, спортивные залы и выносившего за пределы квартир всю хозяйственно-бытовую часть. Жильцы коммуны, например, не должны были тратить время на готовку или стирку — они могли просто сходить в расположенные в том же доме столовую и прачечную.

mosarch2 Дом Наркомфина и коммунальный блок дома (справа). Закрыт на реставрацию в 2017 году Фото: РИА Новости/Олег Голод

Именно таким домом многие считают здание на Новинском бульваре, хотя сами архитекторы говорили, что он носит пока еще «переходный» от старого, «буржуазного» характер. Хотя часть квартир (дом был рассчитан на 50 семей или примерно 200 человек жильцов) в Доме Наркомфина кухонь уже была лишена.

Порядок расселения семей по этажам должен был отражать строгую иерархию — квартиры на верхних этажах имели лучший вид, были больше по площади и предназначались для руководства комиссариата финансов. Правда, случайных жильцов в нем в принципе оказаться не могло, дом все-таки задумывался как образцово-показательный, квартиры здесь выделялись лучшим сотрудникам ведомства.

Но самой яркой особенностью здания стала его необычная конструкция. Из-за расположенных на первом этаже колонн кажется, что дом возвышается над землей. А на плоской крыше расположилась надстройка, напоминающая рубку корабля. Благодаря ослепительно-белому (во времена постройки) цвету здания, это рождало у зрителей однозначные ассоциации, и вскоре здание прозвали «Дом-корабль». Кстати, жильцы квартир последнего этажа имели прямой выход на крышу-террасу прямо из «рубки».

Сегодня здание находится в аварийном состоянии — его уже не первый раз включают в список 100 главных зданий мира, оказавшихся под угрозой уничтожения. Так что если вы хотите посмотреть на Дом-корабль, поторопитесь.

Адрес: Новинский бульвар, д. 25, к. 1