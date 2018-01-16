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Три станции московского метро признали памятниками архитектуры

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Станции «Белорусская», «Киевская» и «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро признали памятниками архитектуры. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.

Станция «Комсомольская» построена по проекту архитектора Алексея Щусева в 1952 году. В этом же году открыли «Белорусскую», построенную по проекту архитекторов Ивана Таранова и Надежды Быковой. «Киевскую», спроектированную авторским коллективом под руководством Евгения Катонина, открыли в 1954 году. Ее главной темой оформления стало 300-летие воссоединения России и Украины. Все три станции включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает телеканал «360». Отмечается, что именно «Киевская», «Белорусская» и «Комсомольская» выходят к пяти московским вокзалам, с которых в большинстве случаев и начинается знакомство гостей с Москвой.

Очередность включения станций в реестр выбирали сами москвичи при помощи проекта «Активный гражданин». В голосовании приняли участие больше 266 тыс. человек. До конца года в реестр планируется внести все оставшиеся станции Кольцевой линии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что московский метрополитен приглашает жителей столицы на экскурсии по закрытым станциям метро.

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