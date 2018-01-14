Москвичей приглашают посетить закрытые станции метро

Об экскурсиях, которые можно посетить в Московском метрополитене, 14 января сообщает официальный портал мэра Москвы.

Москвичи и гости столицы смогут узнать об архитектуре станций, посмотреть на закрытые объекты вроде депо или станций, находящихся на реконструкции, проехать по путям, которых нет на схеме метрополитена.

«Например, в январе можно попасть на экскурсии «Большой сталинский стиль в метро» (18 января), «Подземные храмы социализма» (24 января), «Как устроено метро. Электродепо «Красная Пресня» (26 января), «Как мы строили метро» (30 января) и другие. Они пройдут днем, но бывают и ночные экскурсии», — говорится в сообщении.

Узнать расписание и приобрести билеты можно на сайте городского экскурсионного бюро. Также билеты продаются в кассах Музея Москвы на Зубовском бульваре.

В июле 2017 года мэрия сообщила о том, что экскурсии по строящимся станциям столичной подземки вновь будут доступны для москвичей и гостей столицы.