Фасады Дома с писателями в Москве отреставрируют в 2018 году

Работы по реставрации фасадов доходного дома Германа Бройдо в Москве, известного как Дома с писателями, начнутся в 2018 году. Здание находится в списке объектов культурного наследия регионального значения с 2009 года.

Четырехэтажный дом украшают 19 барельефов, в том числе с изображениями писателей Николая Гоголя, Александра Пушкина и Льва Толстого в окружении муз. Здание построено в Плотниковом переулке в 1907 году, напоминает «Федеральное агентство новостей». Реставрация согласована с Департаментом культурного наследия Москвы.

Реставрация фасадов будет проводиться впервые с момента постройки дома — за 110 лет.

«Штукатурный слой, которому более ста лет, отслоился или утрачен. Краска растрескалась, кирпичная кладка местами разрушена», — сообщает РИАМО со ссылкой на сообщение столичной мэрии.

Ранее стало известно, что археологи нашли более 10 тыс. артефактов при раскопках в Москве.