Власти Москвы начинают прием заявок на конкурс фильмов о столице

Власти Москвы начинают прием заявок на участие в конкурсе фильмов о российской столице, общий призовой фонд которого составляет 100 млн рублей.

Победитель получит специальный приз, написал мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Завтра стартует прием заявок на конкурс фильмов о Москве. Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше 5 лет. Это может быть полный или короткий метр, анимация, сериал - главное, чтобы действие было в столице. Победителю достанется хороший приз https://t.co/esxrvZYkPL — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 21, 2018

К участию допускаются фильмы как полного, так и короткого метра.

На первом этапе голосовать за ту или иную ленту будут жители Москвы с помощью системы электронных опросов «Активный гражданин». После этого конкурсная комиссия из режиссеров и продюсеров представит свой шорт-лист номинантов.

Победители будут объявлены в ходе акции «Ночь кино», которая пройдет в августе 2018 года.