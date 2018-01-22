Власти Москвы начинают прием заявок на конкурс фильмов о столице
Власти Москвы начинают прием заявок на участие в конкурсе фильмов о российской столице, общий призовой фонд которого составляет 100 млн рублей.
Победитель получит специальный приз, написал мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
К участию допускаются фильмы как полного, так и короткого метра.
На первом этапе голосовать за ту или иную ленту будут жители Москвы с помощью системы электронных опросов «Активный гражданин». После этого конкурсная комиссия из режиссеров и продюсеров представит свой шорт-лист номинантов.
Победители будут объявлены в ходе акции «Ночь кино», которая пройдет в августе 2018 года.