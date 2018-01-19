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Критики назвали 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен

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Фото: Юниверсал Пикчерс Рус
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Издание Indie Wire опубликовало список 100 лучших фильмов всех времен по версии кинозрителей на начало 2018 года.

На первой строчке оказался «Волшебник страны Оз» 1939 года. На втором месте «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Замыкает тройку вышедший в 2017 году хоррор «Прочь». Также в топ-10 вошли мультфильм «Головоломка» и картина «Лунный свет», которая завоевала «Оскар».

Ранее журнал Forbes составил рейтинг наиболее переоцененных актеров 2017 года — по версии издания, они приносят инвесторам самую скромную прибыль.

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