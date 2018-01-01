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Составлен рейтинг самых переоцененных актеров 2017 года

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Фото: TASS/Geisler-Fotopress/Kento Nara
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Журнал Forbes составил рейтинг наиболее переоцененных актеров 2017 года - по версии издания, они приносят инвесторам самую скромную прибыль.

Пятерку открывает Бред Питт, вернувший по $11,5 за каждый выплаченный ему доллар. Лента «Союзники» собрала лишь $119,5 млн при $85 млн затраченных на производство.

На позицию выше – Дензел Вашингтон с $10,4 за доллар гонорара. Журнал отмечает, что фильм «Ограды» с его участием был тепло воспринят критиками, однако не стал успешным за пределами США.

На третьем месте оказался Чаннинг Татум, который принес по $7,6 за доллар. Его картина «Удача Логана» смогла собрать лишь $46,7 млн при бюджете $29 млн.

Второе место занял Кристиан Бейл. Драма «Обещание» с его участием стала одним из самых провальных проектов 2017 года – картина «отбила» лишь 11% из $90 млн, потраченных на съемки. Таким образом, инвесторы смогли заработать лишь $6,7 за каждый выплаченный ему доллар.

Наиболее переоцененным актером ушедшего года признан Марк Уолберг, вернувший лишь $4,4 за доллар. При этом за съемки в фильме «День патриота» ему был выдан аванс в размере $68 млн, что превышает кассовые сборы, а драма «Глубоководный горизонт» с трудом «отбила» $110 млн, затраченных на ее производство.

Для составления рейтинга за основу были взяты три последних фильма каждого актера. Учитывались лишь крупные роли в большом кино. 

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