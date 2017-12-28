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Составлен список самых недооцененных фильмов года

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Фото: TASS/DPA/Tobias Hase
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Журнал Variety составил список фильмов, которые были неоправданно обделены вниманием зрителей и не стали лидерами американского кинопроката. В перечень недооцененных картин вошли 13 лент.

В лист фильмов, которые не нашли своего зрителя, попала картина Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» c Николь Кидман и Колином Фарреллом, собравшая $2,3 млн. Следующим в списке стоит «Затерянный город Z», в котором снялись Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон и Сиенна Миллер. Лента собрала $8,5 млн. Замыкает тройку «Битва полов» с Эммой Стоун в главной роли. Сбор составил $12,6 млн.

Также в перечне представлены «Сильнее», «Ферма «Мадбаунд», «Патти Кейкс», «Пляжные крысы», «120 ударов в минуту», «История призрака», «Персональный покупатель», «Хорошее время», «Их звездный час» и «На пределе».

Ранее был составлен рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Лидером списка стал Вин Дизель — общие сборы лент с его участием составили $1,6 млрд.

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