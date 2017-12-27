Названы самые кассовые актеры 2017 года

Российский журнал Forbes составил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Лидером списка оказался Вин Дизель — общие сборы лент с его участием составили $1,6 млрд, а самым кассовым оказался фильм «Форсаж-8».

Второе место досталось другому актеру данного фильма — Дуэйну Джонсону. Третью строчку рейтинга эксперты отдали исполнительнице главной роли в фильме «Чудо-женщина» Галь Гадот, немалый вклад в результат внесло ее участие в «Лиге справедливости».

Как уточняется на сайте, список основан на данных сайта Box Office Mojo, отслеживающего сборы картин в прокате.

Ранее российский журнал Forbes назвал основателя консорциума «Альфа-групп» и акционера люксембургского холдинга LetterOne Михаила Фридмана бизнесменом года.