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Названы самые кассовые актеры 2017 года

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Фото: Global Look Prees/MediaPunch/face to face
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Российский журнал Forbes составил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Лидером списка оказался Вин Дизель — общие сборы лент с его участием составили $1,6 млрд, а самым кассовым оказался фильм «Форсаж-8». 

Второе место досталось другому актеру данного фильма — Дуэйну Джонсону. Третью строчку рейтинга эксперты отдали исполнительнице главной роли в фильме «Чудо-женщина» Галь Гадот, немалый вклад в результат внесло ее участие в «Лиге справедливости».

Как уточняется на сайте, список основан на данных сайта Box Office Mojo, отслеживающего сборы картин в прокате. 

Ранее российский журнал Forbes назвал основателя консорциума «Альфа-групп» и акционера люксембургского холдинга LetterOne Михаила Фридмана бизнесменом года. 

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