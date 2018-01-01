Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира за 2017 год

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по итогам 2017 года.

Первое место в списке занял американский рэпер Шон Комбс, более известный как ПиДидди (PDiddy). Он сумел заработать за прошедши год $130 млн.

Далее в списке разместились певец The Weekend с доходом $92 млн, группы Coldplay ($88 млн) и Guns N' Roses ($84 млн).

Также в список самых высокооплачиваемых музыкантов попал канадский певец Джастин Бибер, заработавший в 2017 году $83,5 млн, 68-летний автор-исполнитель Брюс Спрингстин –– $75 млн и певица Адель ($69 млн).

Замкнула десятку лидеров группа Metallica с годовым доходом в $66,5 млн

Ранее портал iz.ru сообщал, что состояние мировых миллиардеров в 2017 году выросло почти на $1 трлн.

Общая стоимость капитала 27 богатейших россиян в 2017 году увеличилась на $28 млрд и составила сумму в $275 млрд. 159 американских миллиардеров владеют около $2 трлн.