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Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий для интровертов

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Издание Business Insider составило рейтинг высокооплачиваемых профессий для застенчивых сотрудников. Журналисты изучили данные Министерства труда США и американского Бюро статистики, чтобы отобрать вакансии, которые больше всего подходят талантливым людям, избегающим социального взаимодействия.

Самой идеальной для интровертов, по версии специалистов, является работа специалиста водных ресурсов, где средняя зарплата составляет порядка $119.850 в год. 

На втором месте оказалась профессия компьютерного инженера($111.730), на третьем – физика ($111.580). Также в пятерке оказались математики с зарплатой $111.110 и астрономы ($104.100).

Также в списке значится работа специалиста по экономике окружающей среды, экономиста, разработчика программного обеспечения, инженера–нанотехнолога, статистика, проектировщика кораблей, ученого–материаловеда, веб-администратора, биохимика, системного администратора и специалиста в области молекулярной и клеточной биологии. 

По версии специалистов, стеснительность часто сочетается с компетентностью и профессионализмом. Поэтому представление о застенчивых сотрудниках как о вечных наемных работниках с низкой зарплатой является ложным.

Осенью 2017 года министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало рейтинг из десяти самых высокооплачиваемых профессий, который возглавили капитан морского и командир воздушного судов.

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