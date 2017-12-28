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Объявлены лидеры «рейтинга восхищения» в США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Наибольшее восхищение у американцев вызывает бывший президент страны Барак Обама, политик уверенно занимает первое место в «рейтинге восхищения», представленном американским институт общественного мнения Gallup. Первое место Обама разделил с Хиллари Клинтон, которая является эталоном для 9% женщин.

В уходящем году 17% респондентов заявили, что Обама является для них самой яркой личностью, а в 2016 году так высказались 22% опрошенных. Барак Обама удостаивался этого звания 10 раз подряд с 2008 года. На втором месте рейтинга — действующий президент США Дональд Трамп с 14% голосов. 

На третьем месте оказались папа римский Франциск (3%) и телеведущая Опра Уинфри (4%).

В списке также духовный лидер самой обширной конгрегации баптистов Билли Грэм, попавший в список в 61 раз. 

20 декабря сообщалось, что рейтинг популярности Трампа в США упал до рекордного минимума

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