Объявлены лидеры «рейтинга восхищения» в США

Наибольшее восхищение у американцев вызывает бывший президент страны Барак Обама, политик уверенно занимает первое место в «рейтинге восхищения», представленном американским институт общественного мнения Gallup. Первое место Обама разделил с Хиллари Клинтон, которая является эталоном для 9% женщин.

В уходящем году 17% респондентов заявили, что Обама является для них самой яркой личностью, а в 2016 году так высказались 22% опрошенных. Барак Обама удостаивался этого звания 10 раз подряд с 2008 года. На втором месте рейтинга — действующий президент США Дональд Трамп с 14% голосов.

На третьем месте оказались папа римский Франциск (3%) и телеведущая Опра Уинфри (4%).

В списке также духовный лидер самой обширной конгрегации баптистов Билли Грэм, попавший в список в 61 раз.

20 декабря сообщалось, что рейтинг популярности Трампа в США упал до рекордного минимума.