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Вкусы Трампа и его супруги при просмотре телевизора не совпадают

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президенту США Дональду Трампу нравится черно-белый фильм «Гражданин Кейн», его супруга любит детективный сериал «Как избежать наказания за убийство».

Об этом рассказал корреспондент издания The New York Times Патрик Хили.

«Трамп однажды упомянул, что ему нравится «Гражданин Кейн» за то, что это великий фильм о работе в газете», — цитирует его «РИА Новости».

Данную ленту 1941 года, снятую режиссером Орсоном Уэллсом, в США традиционно показывают перед рождеством.

О вкусах Меланьи Трамп рассказала журналист Кэти Роджерс.

21 декабря вице-президент США Майкл Пенс заявил, что считает неправдоподобными опросы, свидетельствующие о низком рейтинге Трампа.

Вице-президент отметил, что американский лидер продолжит выполнять данные обещания, не обращая внимания на критику со стороны недоброжелателей.

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