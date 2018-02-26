Макет первого искусственного спутника Земли вернулся на ВДНХ

Макет первого искусственного спутника Земли вновь украсил павильон «Космос» на ВДНХ. Об этом в понедельник информирует официальный портал мэра и правительства Москвы.

«В павильоне «Космос» (№ 34) на ВДНХ установили макет первого искусственного спутника планеты Земля. Это блестящий металлический шар с антеннами, которые отходят от него подобно лучам», — отметили в мэрии.

Макет является точной копией советского летательного аппарата, который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года. В этом же году копия первого спутника появилась на ВДНХ в павильоне «Карелия». В 1967 году макет перенесли в павильон «Космос», а спустя 20 лет он был утрачен.

«Копию искусственного спутника Земли решили воссоздать и вернуть на ВДНХ при подготовке экспозиции крупнейшего аэрокосмического музея страны — центра «Космонавтика и авиация», который будет располагаться в павильоне «Космос», — отметили в пресс-службе ВДНХ. Новый макет из алюминиево-магниевого сплава собрали в Самаре. Его диаметр составляет 58 см, а вес — более 83 кг.

Как сообщал портал iz.ru, ранее столичный градоначальник Сергей Собянин назвал дату открытия отреставрированного павильона «Космос».