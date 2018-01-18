Макет Москвы на ВДНХ посетили уже свыше 43 тыс. человек

Макет центральной части Москвы на ВДНХ с момента открытия в октябре 2017 года посмотрели уже более 43 тыс. человек. Об этом заявил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Макет находится в Центре градостроительного развития города Москвы на ВДНХ. Наибольшей популярностью он пользуется у столичных школьников, которые регулярно приходят туда на экскурсии. Также в гостевой книге оставляют немало отзывов и профессионалы. Левкин напомнил, что в павильоне в конце декабря запустили новое светотехническое шоу «Времена года». Так, посетители на больших экранах могут посмотреть, как один сезон сменяет другой, и при этом послушать стихи о столице с музыкой и звуковыми эффектами, сообщает РИАМО.

Шоу можно посмотреть ежедневно, кроме понедельника, в 13:00, 15:00 и 17:00. Также в павильоне показывают видео об одном из дней жизни города «Мегаполис Москва». Начинается трехминутный ролик в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. В ближайшем будущем в павильоне подготовят светотехнические представления: «История Москвы на макете», «Великие архитекторы Москвы» и «День Победы в Москве».

В настоящее время площадь макета составляет 370 кв. м, на нем разместились 19 843 здания центральной части столицы. Модель выполнена в масштабе 1:400. Главной особенностью макета являются точная детализация и рельефность. Кроме того, строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки. Все работы по макету планируется завершить до 2020 года. Площадь арт-объекта составит 925 кв. м.