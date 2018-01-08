Сцену на воде вновь откроют на Садовом пруду ВДНХ в июне

Сцена на воде будет вновь открыта на Садовом пруду парка «Останкино» в июне 2018 года. Об этом сообщила представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

«У нас с июня опять заработает сцена на воде на территории Садового пруда парка «Останкино». И мы как раз предполагаем проводить серию концертов, которые успешно показали себя в этом году, и развивать эту программу», — приводит слова Давыдовой агентство городских новостей «Москва».

В 2017 году сцена была открыта 29 июня. Площадка была размещена на двух отдельных понтонных основаниях таким образом, чтобы между зрительным залом и сценой могли проплывать лодки. На сцене на воде вместимостью 747 зрителей проходили концерты и спектакли.

7 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на одной из крупнейших в мире тюбинговых горок, которая работает в Москве на ВДНХ, с 10 января введут бесплатные сеансы катания.



