На катке ВДНХ стартовал всероссийский флешмоб пожарных и спасателей

Всероссийский флешмоб пожарных и спасателей проходит сегодня на катке ВДНХ. Старт мероприятию дал глава МЧС РФ Владимир Пучков.

«Мы сегодня проводим пожарный флешмоб. Эта инициатива зародилась в рядах огнеборцев в 2013 году. Сегодня это стало уже мощным общероссийским движением, и здесь, на ВДНХ, мы даем старт флешмобам по всей стране», — цитирует министра агентство «РИА Новости».

Всего во флешмобе приняли участие около 1,5 тыс. пожарных и спасателей, многие из них приехали покататься вместе с семьями. Перед стартом эстафеты на льду Пучков отметил, что именно экстренные службы всегда первыми приходят на помощь, но к ним нужно «своевременно обратиться».

«Уверен, что проведение такого прекрасного мероприятия будет способствовать наращиванию всего потенциала службы спасения РФ!» — сказал Пучков, пожелав работникам экстренных служб всего наилучшего.

Также в рамках флешмоба около катка состоялась выставка пожарно-спасательной техники, прошли творческие конкурсы на спасательную тематику.