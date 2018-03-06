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Петроглифы в Мурманской области признаны объектом культурного наследия

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Фото: ИИМК РАН
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Комплекс наскальных рисунков IV–II тыс. до н. э. в Мурманской области получил статус объекта культурного наследия России. Петроглифы в Терском районе случайно обнаружила в 1997 году экспедиция, которую организовал Ревдинский краеведческий музей. Через 10 лет был создан музей наскального искусства «Петроглифы Канозера».

Рисунки входят в пятерку крупнейших памятников эпохи неолита в мире, отмечает ИА FlashNord. Комплекс петроглифов расположен на островах Горелый (Большой Мунский), Еловый (Малый Мунский), Каменный (Скалистый) и материковой скале Одинокая Канозера.

Как писал портал iz.ru, летом 2017 года палеонтологи обнаружили в верховье реки Печоры в Коми захоронения древних пещерных медведей. Возраст находок составляет около 40 тыс. лет.

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