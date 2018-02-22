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Дом Мельникова в Тверской области признан культурным памятником

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Дом купца Мельникова в городе Бологое Тверской области признан объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Дом Мельникова, который расположен в исторической части города, включили в список объектов культурного наследия регионального значения. Для этого была проведена историко-культурная экспертиза, сообщают «Тверские ведомости».

Решение о включении объекта в список было принято Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. Также управление определило границы территории памятника.

Дом Мельникова был построен в конце XIX века и принадлежал валдайскому купцу Семену Константиновичу Мельникову. Он имеет два этажа и богато украшенные фасады по периметру всего здания, чем очень выделяется среди других построек города.

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