Памятник Михаилу Ульянову установят в Омске в 2018 году

Памятник актеру Михаилу Ульянову установят в Омске в 2018 году. Финансовые средства на проект уже выделены, сообщает пресс-служба министерства культуры области.

Летом 2018 года запланировано открытие памятника актеру Михаилу Ульянову в Омске. Разместить монумент планируют возле здания Омского государственного академического театра драмы, сообщает Сибирское агентство новостей.

На осуществление проектных работ выделено порядка 5 млн рублей. По словам министра культуры области Юрия Трофимова, на открытии будет присутствовать дочь знаменитого актера, Елена Ульянова.

Михаил Ульянов (1927–2007) родился в Муромцевском районе Омской области. Он снимался в таких фильмах, как «Ворошиловский стрелок», «Братья Карамазовы» и многих др. Народный артист СССР.