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Памятник местному Хатико установят в Комсомольске к началу июня

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В Комсомольске-на-Амуре начали изготавливать памятник преданной собаке Найде, которая 12 лет ждала своего хозяина на месте его гибели. Договор на работы заключен с художником-скульптором Евгением Петровым. Он также является автором бронзовых фигур мужчины и женщины, которые установлены в сквере возле гостиницы «Амур».

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», скульптор уже пообещал, что будет придерживаться концепции эскиза художника Руттера. Именно его утвердили жители города во время интернет-голосования. Впрочем, по словам Петрова, некоторые изменения всё же будут внесены. Так, Найда будет более реалистичной и приближенной к оригиналу.

«Хочется, чтобы ее запомнили такой, какой она была на самом деле», — сказал скульптор агентству.

Сначала будет изготовлен металлический каркас памятника, который станет основой для заливки бетона. Затем фигура будет покрыта автокраской для придания ей долговечности. Кроме того, это создаст иллюзию, что монумент изготовлен из настоящей бронзы.

Высота композиции составит около 2 м. Деньги на изготовление памятника, 330 тыс. рублей, собрали жители Комсомольска через краудфандинговую платформу. Установят монумент к  Дню города, 12 июня.

Напомним, дворняга Найда более 10 лет ждала своего хозяина на остановке «Швейная фабрика», где произошло ДТП. Мужчину вместе с собакой сбил автомобиль. Хозяин не выжил, а собака вернулась на место аварии и отказывалась покидать его. Найда погибла в августе 2017 года – на нее наехал автомобиль.

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