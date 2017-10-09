Активисты ищут спонсора на памятник комсомольскому Хатико

Памятник собаке Найде, которая 12 лет ждала своего хозяина на одном месте Комсомольска-на-Амуре, изготовит хабаровская фирма. Стоимость работ составит 450 тыс. рублей, однако эту сумму до сих пор не собрали.

Как сообщает vostokmedia.ru, активисты начали искать спонсоров, которые помогли бы завершить задумку, однако предприниматели неохотно откликаются на просьбы. Завершить проект планируется к лету 2018 года.

Напомним, собаку Найду называют комсомольским Хатико. Долгое время она ждала на автобусной остановке своего хозяина, погибшего в ДТП. Много раз Найду пытались забрать в новый дом, однако каждый раз она возвращалась на остановку, где в последний раз видела своего единственного хозяина. Тогда-то и появилась идея поставить дворняге памятник по примеру того, как это сделали японцы, увековечив память пса Хатико.