Штрафы за брошенных кошек и собак удвоят в Брянской области

Власти Брянской области могут увеличить в два раза штрафы за брошенных кошек и собак. Законопроект, усиливающий меры ответственности за несоблюдение правил содержания домашних животных, сразу в трех чтениях поддержали депутаты комитета по законодательству региональной думы.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, документ был разработан после обращения инициативной группы жителей Брянска, которые пожаловались на то, что в городе увеличилось число бродячих собак и кошек. Все чаще бездомные животные нападают на людей, говорилось в заявлении.

По словам главы комитета Игоря Розанова, решить проблему сможет увеличение суммы штрафа за нарушение правил содержания домашних животных с 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей. По его мнению, эта мера повысит безопасность и укрепит гарантии прав и законных интересов граждан.

Летом 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что прокуратура Брянска обязала городские власти построить приют для бездомных собак.