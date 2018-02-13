Прямой эфир

Штрафы за брошенных кошек и собак удвоят в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Брянской области могут увеличить в два раза штрафы за брошенных кошек и собак. Законопроект, усиливающий меры ответственности за несоблюдение правил содержания домашних животных, сразу в трех чтениях поддержали депутаты комитета по законодательству региональной думы.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, документ был разработан после обращения инициативной группы жителей Брянска, которые пожаловались на то, что в городе увеличилось число бродячих собак и кошек. Все чаще бездомные животные нападают на людей, говорилось в заявлении.

По словам главы комитета Игоря Розанова, решить проблему сможет увеличение суммы штрафа за нарушение правил содержания домашних животных с 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей. По его мнению, эта мера повысит безопасность и укрепит гарантии прав и законных интересов граждан.

Летом 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что прокуратура Брянска обязала городские власти построить приют для бездомных собак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США мужчина избил напавшего на его собаку медведя
Карликовая собака защитила хозяев от гигантского крокодила в Австралии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017