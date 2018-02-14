Памятник Козьме Пруткову установят в Липецкой области

Памятник Козьме Пруткову планируют установить в селе Долгоруково Липецкой области в этом году. На данный момент эскиз и проект находятся на стадии обсуждения в администрации Долгоруковского района.

В этом году в парке отдыха недалеко от Дома культуры планируется установить памятник Козьме Пруткову. Монумент установят в рамках обновления парка отдыха. В нем планируется обустроить новые дорожки для прогулок, оборудовать детский городок и установить по площади парка разнообразные малые архитектурные формы, сообщает GOROD48.

Выбор героя главной достопримечательности парка связан с тем, что в селе Вязовое, расположенном в этом же районе, находилось имение братьев Жемчужниковых, которые являются авторами этого собирательного образа.