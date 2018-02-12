«Банк Рукавишникова» сделают культурным центром Нижнего Новгорода

«Доходный дом Рукавишникова» планируют сделать культурным центром Нижнего Новгорода после реставрации объекта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В прошлую пятницу, 9 февраля, промышленный корпус «Доходного дома Рукавишникова» перешел в собственность региона. Теперь в здании планируется провести реставрационные работы и в будущем сделать его культурным объектом города, сообщает ИА «НьюсНН».

По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Глеба Никитина, в восстановлении уникального объекта регион заинтересован. Он дал поручение министерству культуры Нижегородской области рассмотреть варианты использования объекта.

Наилучшим вариантом будет совместное государственно-частное партнерство. Глава региона также сообщил, что коммерческое использование здания «Банка Рукавишникова» недопустимо. Будут рассматриваться проекты только культурного значения. Главная задача сделать проект таким, чтобы он был интересен и горожанам, и гостям города.

«Доходный дом Рукавишникова» был построен в 1915 году, но в планы его работы и развития вмешалась Первая мировая война. В военное время особняк был использован под пошивочный цех для фронта. Затем в нем расположилась швейная фабрика, которая закрылась недавно. За всё это время работы по реконструкции здания не проводились.