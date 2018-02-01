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Казанский собор отреставрируют за 34 млн рублей в Санкт-Петербурге

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Реставрацию восточного фасада Казанского собора планируется провести за 34,4 млн рублей в Санкт-Петербурге, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Вчера, 31 января, завершился прием заявок на участие в конкурсе на проведение работ по реставрации восточной части фасада Казанского собора. Подрядчик должен будет выполнить требуемые работы не более чем за 34,4 млн рублей, сообщает «Cанкт-Петербург.Ру».

На это время с памятника архитектуры снимут решетки, ограды, ворота и калитки. В техническом задании говорится о неудовлетворительном состоянии восточного фасада у собора. Трещины и сколы имеются на каменных блоках колонн, элементах декора, на некоторых элементах присутствует ржавчина, также испорчены лаковые покрытия.

Исходя из документации, в обязанности исполнителя будут входить реставрация чугунного литья и кирпичных деталей карниза. Также необходимо будет произвести окраску металлических поверхностей.

Комиссия рассмотрит претендентов на проведение работ 15 февраля. Когда именно начнется проведение реставрации не уточняется. Это связано с пока не полученным разрешением от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Но все необходимые работы должны будут завершиться не позднее 30 октября 2018 года.

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