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Уникальные находки обнаружены во время работ в новгородской церкви

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Реставраторы, которые работают в церкви Илии Пророка на Славне в Великом Новгороде, рассказали об уникальных находках. В храме обнаружены оконные проемы, лестница, два ранее неизвестных закладных креста и голосники, заложенные в XIX веке.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на архитектора ФГУП «Центальные научно-реставрационные проектные мастерские» Дмитрия Яковлева, особенную ценность для экспертов представляют древние «чешуйчатые» ставни. Практически нет аналогов и у дверного проема, который когда-то вел из южной половины алтаря храма в южный предел.

Архитекторы-реставраторы будут тщательно изучать все обнаруженные детали, затем они будут зафиксированы в новых рабочих чертежах — эскизах авторского надзора.

Реставрационные работы в церкви Илии пророка на Славне проводятся впервые в ее истории. На воссоздание объекта культурного наследия — постройки середины XV века, возведенной на основаниях церкви конца XII века — из федерального бюджета направлены 93 млн рублей.

На прошлой неделе археологи нашли на раскопках под Великим Новгородом набор шахматных фигур из гагата, которые датируются периодом XIV–XV веков.

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