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Древние катакомбы нашли в районе элитного дома в Омске

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Фото: Полищук Денис Анатольевич/CC BY 2.5
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Старинные катакомбы обнаружили на месте будущего элитного дома в центре Омска. Толщина стен подвала — 1,5–2 м. Как говорят эксперты, эти катакомбы смогут выдержать даже массированную бомбардировку.

РИА «Омск-информ» уточняет, что исследования проводились на месте бывшего кинотеатра «Пионер» на улице Лермонтова. Там идет строительство жилого дома, в котором стоимость 1 кв. м начинается от 105 тыс. рублей.

В этом месте при основании города была первая Омская крепость. Не исключено, что найденные подвалы были построены в то же время.

Между тем, как пояснили в областном министерстве культуры, катакомбы могут относиться к строению, которое возвели в 1852 году. Речь идет о памятнике истории и культуры «Дом купца Кузьмина». Ранее он был поставлен на охрану и зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Портал iz.ru 13 февраля сообщал о том, что в зоне строительства Крымского моста было найдено около 1 млн артефактов IV тысячелетия до н. э. Из них 100 тыс. находок представляют ценность для науки.

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