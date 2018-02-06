Археологи нашли черновой вариант Стоунхенджа

Археологи обнаружили древнее сооружение, представляющее собой расположение каменных столбов Стоунхенджа, который находится в 2,5 км от места новой находки. Об этом пишет The Guardian.

Строение нашли на территории британского города Ларкхилл. Девять столбовых ям расположены по кругу в той же ориентации и в том же порядке относительно расположения солнца во время восходов и заходов, летнего и зимнего солнцестояния, что и столбы Стоунхенджа.

Исследователи полагают, что сооружение могло быть неким черновым вариантом Стоунхенджа, который позже использовали строители в качестве чертежей для возведения более массивного строения, сообщает телеканал «Звезда».

Кроме того, археологи на месте раскопок нашли кости коров и черепа людей, а также керамическую посуду, что позволяет предположить, что это место являлось неким ритуальным центром.

Ранее портал iz.ru сообщал, что археологи в Липецке обнаружили Земляной город Ивана Грозного.