Древний город майя нашли на севере Гватемалы

Археологи нашли 60 тыс. построек цивилизации майя в Гватемале. В ходе исследований территории Биосферного заповедника специалисты обнаружили здания и дворцы, сесть дорог, религиозные постройки и фортификационные сооружения.

Биосферный заповедник майя находится на севере Гватемалы, его территория занимает больше 21 тыс. кв. км. Обнаружить древний город удалось при помощи лидара (LiDAR) технологии обнаружения удаленных объектов оптической системой с применением явления отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах. Среди самых значительных находок — пирамида, почти полностью покрытая растительностью, а также сеть дорог, которые соединяли поселения и каменоломни. Дороги были сооружены на насыпях, поэтому пройти по ним можно было даже в время сезона дождей. Также исследователи нашли многочисленные оборонительные сооружения: рвы, крепости и стены, террасы для сельскохозяйственных культур и ирригационные системы.

В связи с обнаруженным древним городом, по мнению археолога Франсиско Эстрада-Бейи из Тулейнского университета Луизины, можно говорить о численности майя 10–15 млн. По его словам, многие из них жили на заболоченных территориях и в низинах, которые могли показаться необитаемыми, сообщает «Ридус». В дальнейшем ученые планируют подробнее исследовать территорию, размер которой 14 тыс. кв. км, чтобы составить подробную карту местности.

Ранее здесь уже находили несколько городов майя, включая и основанный в IV веке до нашей эры город Тикаль. В нем жили около 90 тыс. человек, и он быстро стал политическим и религиозным центром.