Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина

Замглавы научно–реставрационного Центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина рассказала о том, как будут реставрировать картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», которая была повреждена в Третьяковской галерее вечером 25 мая.

Она напомнила, что эту картину повреждали еще при жизни Репина. В январе 1913 года 29-летний иконописец нанес ей три удара ножом. В результате лица изображенных на холсте художнику пришлось воссоздавать фактически заново. После окончания всех этапов реставрации даже Репин не мог найти места, где были нанесены повреждения.

«Сейчас ситуация, если верить описанию, не такая трагическая, то есть это все-таки фон, одежда и авторская рама, что, безусловно подлежит восстановлению», – цитирует Темерину «РИА Новости».

Реставратор отметила, что места разрывов можно будет заделать, также вполне реально будет восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи красочного слоя. При этом о том, сколько времени понадобится на восстановление картины, говорить пока сложно.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. 37-летний безработный мужчина разбил защитное стекло картины и повредил полотно. В галерее нанесенные картине повреждения оценили как серьезные. Полотно оказалось порвано в трех местах, а также пострадала авторская художественная рама.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Картину, более известную как «Иван Грозный убивает своего сына», Илья Репин написал в 1883–1885 годах. На холсте изображен эпизод, когда царь в припадке гнева нанес своему сыну смертельный удар.