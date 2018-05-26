В Третьяковской галерее повредили картину Репина

В Третьяковской галерее посетитель напал на «Ивана Грозного и его сына». Мужчина разбил стекло и повредил полотно Ильи Репина. Холст порван в трех местах на фигуре царевича. Главные детали картины — лицо и руки царя и царевича — не пострадали. Столичная полиция задержала вандала — 37-летнего Игоря Подпорина.

Это не первое нападение на легендарную работу русского художника. В 1913 году Абрам Балашов так изрезал картину, что в галерею приезжал сам Репин.